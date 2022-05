Nützliche Seychellen Reisetipps

Insgesamt bestehen die Seychellen aus 115 Inseln. Die grösste von ihnen ist Mahé und hier befindet sich sogleich auch die wohl kleinste Hauptstadt der Welt – die Rede ist von Victoria. Zudem locken die Inseln La Digue und auch Praslin viele Reisende aus aller Welt an. Auf einigen Inseln befindet sich lediglich ein einziges Resort, sodass Sie bei Ihren Ferien Ruhe und Entspannung pur geniessen können! Wenn auch Sie Interesse an Seychellen Ferien haben, setzen Sie sich gerne mit unseren Spezialisten in Verbindung.