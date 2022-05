Seychellen Reisen

Ferien ohne Massentourismus auf den Seychellen

In der Regel erfolgt die Anreise auf die Seychellen mit einem Linien- oder Charterflug zur Hauptinsel Mahé, denn hier liegt der internationale Flughafen der Seychellen. Auf der Insel befindet sich mit Victoria auch die kleinste Hauptstadt der Welt, die äusserst sehenswert ist und auf jeden Fall einen Ausflug wert. Die Insel zeichnet sich nicht nur durch traumhafte Strände aus, sondern auch durch die hohe Dichte an Hotels und Resorts sowie ein breit gefächertes Angebot an nachhaltigem Tourismus. All dies trägt dazu bei, dass die Inselgruppe sowohl für Seychellen Ferien als auch für Flitterwochen immer beliebter wird. Der besondere Reiz der Seychellen besteht ausserdem darin, dass diese – anders als die Malediven – bis heute vom Massentourismus verschont blieben. Entsprechend laden menschenleere Bilderbuchstrände zum entspannten Sonnenbaden ein.

Die schönsten Inseln für Seychellen Ferien

Die Seychellen haben jedoch mehr als nur die Hauptinsel zu bieten. Der Archipel besteht aus insgesamt 115 Inseln. Davon sind ca. 15 für den Tourismus erschlossen und bieten eine traumhafte Kulisse für unvergessliche Ferientage. Wer die ganze Schönheit des Inselstaates erleben möchte, für den lohnt sich Inselhopping oder eine Rundreise besonders. So können Sie mehrere der malerischen Inseln besuchen und passende Hotels oder Resorts ganz individuell kombinieren.

Atemberaubend schöne Natur auf den Seychellen geniessen

Zwar sind die Seychellen vorwiegend für ihre von Palmen gesäumten, weisssandigen Strände und ihre beeindruckenden Felsformationen sowie die traumhaften Hotels und Resorts bekannt, doch das Inselparadies hat noch viel mehr zu bieten: Die prächtige Flora und Fauna des Archipels fasziniert durch eine enorm grosse Artenvielfalt und traumhafte Landschaften. Auch mit Kindern ist eine Seychellen Reise ideal, denn sie ermöglicht eine perfekte Mischung aus entspannendem Nichtstun und faszinierenden Naturerlebnissen. Erkunden Sie die eindrucksvollen Landschaften auf schmalen Naturpfaden und entdecken Sie die unberührte Wildnis der Seychellen. Oder Sie nehmen sich Zeit, die Schildkröten zu beobachten, die es sich sowohl im Wasser als auch an Land gut gehen lassen.