Veranda à la carte ab Schweiz
Veranda à la carte ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Mietwagenrundreise
- Abenteuer auf die authentische Art erleben
- Die Rundreise lässt sich individuell zusammenstellen
- Übernachtung im neuen Veranda Tamarin Hotel
8 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1-8. Tag So funktioniert es (F, M, A)
Stellen Sie sich Ihre Rundreise individuell zusammen und entdecken Sie die Schönheiten der Insel Mauritius. Die Rundreise kann beliebig verlängert werden in einem der Veranda Hotels oder im
Stellen Sie sich Ihre Rundreise individuell zusammen und entdecken Sie die Schönheiten der Insel Mauritius. Die Rundreise kann beliebig verlängert werden in einem der Veranda Hotels oder im
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort.
Folgende Hotels stehen Ihnen zur Auswahl: Veranda Palmar Beach, Veranda Tamarin Hotel, Veranda Paul & Virginie Hotel & Spa, Veranda Pointe aux Biches, Veranda Grand Baie und Kaz'alala.
Diese Rundreise kann beliebig zusammengestellt werden. Die Rundreise muss mindestens 6 Nächte beinhalten.
Im Preis inbegriffen:
- Ankunfts- und Abreisetransfer
- 6 Hotelübernachtungen in den Veranda Hotels inkl. Halbpension jeweils in der günstigsten Zimmerkategorie (ausser Veranda Palmar mit All Inclusive und Veranda Grand Baie und Veranda Tamarin inkl. Frühstück)
- 5 Tage Mietwagen (Kat. B) mit unlimitierter Anzahl Kilometer inkl. Versicherung (Details siehe Preisliste, ohne Benzin)
- Dokumentation mit Strassenkarte
- Es müssen 6 Übernachtungen in den Veranda Hotels erfolgen.
Zur Auswahl stehen die folgenden Hotels: Veranda Palmar Beach, Veranda Grand Baie Hotel & Spa, Veranda Tamarin Hotel, Veranda Paul et Virginie Hotel & Spa, Veranda Pointe aux Biches. Bei einer Verlängerung gelten die normalen Übernachtungspreise, die jeweils beim entsprechenden Hotel zu finden sind. Max. 2 Nächte pro Hotel.
Preise
8 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage