Veranda à la carte ab Schweiz

So funktioniert es (F, M, A)

Stellen Sie sich Ihre Rundreise individuell zusammen und entdecken Sie die Schönheiten der Insel Mauritius. Die Rundreise kann beliebig verlängert werden in einem der Veranda Hotels oder im

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort.



Folgende Hotels stehen Ihnen zur Auswahl: Veranda Palmar Beach, Veranda Tamarin Hotel, Veranda Paul & Virginie Hotel & Spa, Veranda Pointe aux Biches, Veranda Grand Baie und Kaz'alala.



Diese Rundreise kann beliebig zusammengestellt werden. Die Rundreise muss mindestens 6 Nächte beinhalten.