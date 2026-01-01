Auf den Spuren der Kolonialzeit ab Mahébourg

1 . Tag Mahebourg Übernahme des Mietwagens am Flughafen oder in Ihrem Hotel. Fahrt nach Mahebourg. Übernachtung / Frühstück Le Jardin de Beau Vallon.

2 . Tag Saint Aubin (F, A) Dieses schöne Kolonialhaus aus dem 19. Jahrhundert befindet sich ganz im Süden von Mauritius. Übernachtung / Frühstück L’Auberge de Saint Aubin.

3 . Tag Bois Chéri (F, A) In Saint Aubin beginnt die Tee-Route, die Ihnen den traditionellen und kulturellen Aspekt der Kolonialzeit näher bringt. Übernachtung / Frühstück L'Auberge de Saint Aubin.



Let’s go Tipp für unterwegs: Planen Sie einen Besuch der Teefabrik in Bois Chéri sowie beim Le Domaine des Aubineaux in Forest Side ein.

4 . Tag Saint Antoine (F, A) Weiterfahrt in den Norden der Insel. Über­nachtung / Frühstück La Demeure Saint Antoine.



Kulinarische Let’s go Tipps für unterwegs: Geniessen Sie ein Mittagessen im Restaurant La Table du Château beim Kolonialhaus Le Château de Labourdonnais. Traumhafte Kulisse, Besichtigung möglich. Oder geniessen Sie ein einfaches kreolisches Menü im Restaurant Chez Tante Athalie und bestaunen Sie die vielen Oldtimer Fahrzeuge. Beide Restaurants befinden sich in der Nähe vom botanischen Garten von Pamplemousse.

5 . Tag Strandhotel (F) Fahrt zu Ihrem Strandhotel oder zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens.