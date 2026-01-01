Charmantes Mauritius & Rodrigues ab Rodrigues

1 . Tag Rodrigues (A) Am frühen Nachmittag Ankunft in Mauritius. Weiterflug mit Air Mauritius nach Rodrigues. Transfer ins Hotel. Übernachtung / Halbpension Bakwa Lodge.

2 . Tag Rodrigues (F, A) Die kleine Insel (18,3 km lang, 8 km breit), welche zu Mauritius gehört, lässt Sie in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen. Die Insel kann problemlos mit dem Mietwagen oder zu Fuss entdeckt werden. Abgelegene Wanderwege entlang der rauen Küste bringen Sie zu einsamen Stränden und Buchten wie z. B. zur Bucht Trou d’Argent. Übernachtung / Halbpension Bakwa Lodge.

3 . Tag Rodrigues (F, A) Verbringen Sie den heutigen Tag entweder mit ­Kitesurfen, Wandern oder auf einem Ausflug zur bekannten Cocos Island. Übernachtung / Halbpension Bakwa Lodge.



Tipp: probieren Sie unbedingt die kreolische Küche von Rodrigues! Ein Curry-Ourite (Tintenfisch) oder der erfrischende Limonensaft schmecken ausgezeichnet.

4 . Tag Rodrigues (F, A) Geniessen Sie den heutigen Tag auf der charmanten Insel. Übernachtung / Halbpension Bakwa Lodge.

5 . Tag Mauritius (F, A) Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Mauritius. Transfer zur Lakaz Chamarel Exclusive Lodge. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

6-7 . Tag Der Süden (F, A) Entdecken Sie die unberührte Natur rund um die Lodge entweder zu Fuss oder mit dem Mountainbike. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

8 . Tag Der Norden (F, A) Transfer in den Norden der Insel. Unterwegs Besuch der Hauptstadt Port Louis. Übernachtung / Halbpension Zilwa Attitude.

9-14 . Tag Strandhotel (F, A) Geniessen Sie die letzten Tage direkt am Strand. Übernachtung / Halbpension Zilwa Attitude.

15 . Tag Abreise (F) Transfer zum Flughafen oder individuelle Verlängerung.