Mauritius aktiv ab Mahébourg

1 . Tag Der Süden (A) Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.

2 . Tag Der Süden / Quad Tour (F, A) Übernahme des Mietwagens. Entdecken Sie die ­malerische Gegend mit Ihrem Auto, zu Fuss bei einer geführten Wan­derung oder mit einer Quad­tour, organisiert durch die Lodge (Reservation empfohlen). Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.

3 . Tag Der Norden (F, A) Fahrt in den Norden der Insel bis nach Grand Baie. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.

4 . Tag Der Norden / Kajaktour (F, A) Halbtages Kajaktour zur vorgelagerten Insel Ile D’Ambre und durch die Mangrovenwälder. Ein farbenprächtiges Abenteuer, um die Geheimnisse der Lagunen von Mauritius und deren Inseln zu entdecken. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.

5 . Tag Der Osten (F, A) Fahrt in den ursprünglichen Osten von Mauritius. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.

6 . Tag Der Osten / Mountainbike Tour (F, A) Halbtägige Mountainbiketour durch Bras d’Eau (bei Roches Noire). Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.

7 . Tag Strandhotel (F) Verlängerung Ihrer Mauritius Reise nach Wunsch.