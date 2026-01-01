Mauritius aktiv ab Mahébourg
Mauritius aktiv ab Mahébourg
ab CHF 1680.– / pro Person
Highlights:
- Geführte Wanderung der Küste entlang
- Quad
- Kajak Tour durch die Mangrovenwälder
- Mountain Bike Tour durch Bras d'Eau
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Der Süden (A)
Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.
2. Tag Der Süden / Quad Tour (F, A)
Übernahme des Mietwagens. Entdecken Sie die malerische Gegend mit Ihrem Auto, zu Fuss bei einer geführten Wanderung oder mit einer Quadtour, organisiert durch die Lodge (Reservation empfohlen). Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.
3. Tag Der Norden (F, A)
Fahrt in den Norden der Insel bis nach Grand Baie. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.
4. Tag Der Norden / Kajaktour (F, A)
Halbtages Kajaktour zur vorgelagerten Insel Ile D’Ambre und durch die Mangrovenwälder. Ein farbenprächtiges Abenteuer, um die Geheimnisse der Lagunen von Mauritius und deren Inseln zu entdecken. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.
5. Tag Der Osten (F, A)
Fahrt in den ursprünglichen Osten von Mauritius. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.
6. Tag Der Osten / Mountainbike Tour (F, A)
Halbtägige Mountainbiketour durch Bras d’Eau (bei Roches Noire). Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.
7. Tag Strandhotel (F)
Verlängerung Ihrer Mauritius Reise nach Wunsch.
Im Preis inbegriffen:
- Dokumentation mit Strassenkarte
- Tag 2 eine Quad Tour (ca. 2 1/2 Stunden, 25 km. Bei 2 Personen im DZ jeweils ein Quad)
- Tag 4 eine halbtägige Kajaktour
- Tag 6 eine halbtägige Mountainbike Tour
- 6 Übernachtungen in den Hotels gemäss Programm
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1680.– / pro Person