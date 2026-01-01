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Mauritius aktiv ab Mahébourg

Erleben Sie mit die­ser Mietwagenrund­reise das «etwas andere Mauritius»!
Entdecken Sie die Insel unter anderem zu Fuss, mit dem Kajak und mit dem Mountainbike.
Mauritius aktiv ab Mahébourg
ab CHF 1680.– / pro Person
Highlights:
- Geführte Wanderung der Küste entlang
- Quad
- Kajak Tour durch die Mangrovenwälder
- Mountain Bike Tour durch Bras d'Eau
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Der Süden (A)

Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.

2. Tag Der Süden / Quad Tour (F, A)

Übernahme des Mietwagens. Entdecken Sie die ­malerische Gegend mit Ihrem Auto, zu Fuss bei einer geführten Wan­derung oder mit einer Quad­tour, organisiert durch die Lodge (Reservation empfohlen). Übernachtung / Halbpension in der einfachen Andrea Lodge.

3. Tag Der Norden (F, A)

Fahrt in den Norden der Insel bis nach Grand Baie. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.

4. Tag Der Norden / Kajaktour (F, A)

Halbtages Kajaktour zur vorgelagerten Insel Ile D’Ambre und durch die Mangrovenwälder. Ein farbenprächtiges Abenteuer, um die Geheimnisse der Lagunen von Mauritius und deren Inseln zu entdecken. Übernachtung / Halbpension im Coin de Mire Attitude.

5. Tag Der Osten (F, A)

Fahrt in den ursprünglichen Osten von Mauritius. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.

6. Tag Der Osten / Mountainbike Tour (F, A)

Halbtägige Mountainbiketour durch Bras d’Eau (bei Roches Noire). Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung / All Inclusive im Hotel Veranda Palmar Beach.

7. Tag Strandhotel (F)

Verlängerung Ihrer Mauritius Reise nach Wunsch.

Im Preis inbegriffen:
6 Tage Mietwagen (Kat. B) mit unlimitierter Anzahl Kilometer inkl. Versicherung
  • Dokumentation mit Strassenkarte
  • Tag 2 eine Quad Tour (ca. 2 1/2 Stunden, 25 km. Bei 2 Personen im DZ jeweils ein Quad)
  • Tag 4 eine halbtägige Kajaktour
  • Tag 6 eine halbtägige Mountainbike Tour
  • 6 Übernachtungen in den Hotels gemäss Programm

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1680.– / pro Person

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