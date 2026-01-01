Mauritius a la carte ab Mahébourg
Mauritius a la carte ab Mahébourg
ab CHF 1365.– / pro Person
Highlights:
- Mauritius mit dem Mietwagen entdecken
- Mahébourg, Ile aux Cerfs, Grand Baie, Port Louis, Chamarel
- Übernachtungen in kleinen, charmanten Hotels
- Lakaz Chamarel Exclusive Lodge
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Trou d'eau douce (A)
Transfer der Küste entlang bis zu Ihrem Hotel. Übernachtung / Halbpension im Tropical Attitude.
2. Tag Ostküste (F, A)
Übernahme des Mietwagens. Möglichkeit die Stadt und Umgebung von Mahébourg zu entdecken oder Sie können sich mit dem Boot auf die Ile aux Cerfs bringen lassen. Übernachtung / Halbpension Tropical Attitude.
3. Tag Der Norden (F, A)
Fahrt in den Norden der Insel. Übernachtung / Halbpension Coin de Mire Attitude.
4. Tag Der Norden (F, A)
Entdecken Sie heute den Norden der Insel. Übernachtung / Halbpension Coin de Mire Attitude.
5. Tag Der Süden (F, A)
Fahrt der Westküste entlang bis nach Bel Ombre. Übernachtung / Frühstück Kaz’alala.
6. Tag Der Süden (F, A)
Lohnenswert sind ein Besuch der 7-farbigen Erde von Chamarel und die verschiedenen Aussichtspunkte auf die Schlucht von Black River. Übernachtung / Frühstück Kaz’alala.
7. Tag Strandhotel (F)
Verlängerung Ihrer Mauritius Reise nach Wunsch.
Im Preis inbegriffen:
- 6 Tage Mietwagen (Kat. B) mit unlimitierter Anzahl Kilometer inkl. Versicherung (Details siehe S. 13, ohne Benzin)
- Dokumentation mit Strassenkarte
- Die gewünschte Anzahl Übernachtungen in den folgenden Hotels Ihrer Wahl mit folgenden Leistungen, jeweils in den Standardzimmern:
- Osten: Friday Attitude, inkl. AI; Tropical Attitude, inkl. HP.
- Norden: La Demeure Saint Antoine, inkl. HP (max. 2 Nächte); Be Cosy Apart Hotel, inkl. ZF; Coin de Mire Attitude, inkl. HP; Mystik Life Style Hotel, OM.
- Süden: Andrea Lodge, inkl. HP; La Vieille Cheminee, inkl. ZF; Lakaz Chamarel Exclusive Lodge, inkl. HP (max. 2 Nächte)
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1365.– / pro Person