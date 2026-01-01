Mauritius a la carte ab Mahébourg

1 . Tag Trou d'eau douce (A) Transfer der Küste entlang bis zu Ihrem Hotel. Übernachtung / Halbpension im Tropical Attitude.

2 . Tag Ostküste (F, A) Übernahme des Mietwagens. Möglichkeit die Stadt und Umgebung von Mahébourg zu entdecken oder Sie können sich mit dem Boot auf die Ile aux Cerfs bringen lassen. Übernachtung / Halbpension Tropical Attitude.

3 . Tag Der Norden (F, A) Fahrt in den Norden der Insel. Übernachtung / Halbpension Coin de Mire Attitude.

4 . Tag Der Norden (F, A) Entdecken Sie heute den ­Norden der Insel. Übernachtung / Halbpension Coin de Mire Attitude.

5 . Tag Der Süden (F, A) Fahrt der Westküste entlang bis nach Bel Ombre. Übernachtung / Frühstück Kaz’alala.

6 . Tag Der Süden (F, A) Lohnenswert sind ein ­Besuch der 7-farbigen Erde von Chamarel und die verschiedenen Aussichtspunkte auf die Schlucht von Black River. Übernachtung / Frühstück Kaz’alala.

7 . Tag Strandhotel (F) Verlängerung Ihrer Mauritius Reise nach Wunsch.