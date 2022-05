Turks & Caicos Reisen mit Kindern

Turks & Caicos – ein herrlicher Ort für einen Familienausflug

Wenn Sie Rahmen Ihrer Ferien auf den Turks & Caicos Inseln unterwegs sind, gibt es viel zu entdecken. Auf Grand Turk lockt zum Beispiel der atemberaubend schöne Strand Govenor's Beach, an dem Sie und Ihre Familie eine entspannte Zeit verbringen können. Auf der Insel Middle Caicos erwartet Sie hingegen eine sehr interessante Tropfsteinhöhle, deren Besichtigung sich lohnt. Aufgrund der einzigartigen Korallenriffe vor der Küste und vielen Reitangeboten an verschiedenen Stränden der Turks & Caicos Inseln wird es in diesem Teil der Karibik niemals langweilig, weswegen Reisen mit Kindern in diese Gegend sehr beliebt sind.