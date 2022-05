Providenciales Reisen

Die TCI, wie die Turks and Caicos Islands liebevoll abgekürzt werden, liegen im Süden des Bahamas Archipels. Diese kleinen Inseln liegen so weit entfernt von grossen Touristenströmen, dass pro Jahr nur wenige Tausend Reisende hierherkommen. Wer den Weg aber auf sich nimmt, wird reich belohnt: Die spärlich besiedelte Kette niedriger Sandinseln bietet einige der spektakulärsten Korallenriffe und Strände weltweit und hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als Luxus Reiseziel positioniert. Der Rhythmus des Lebens ist unbeschwert, der Empfang durch die Einheimischen herzlich und die Tauchmöglichkeiten gelten zum Besten, was die Karibik für Unterwassersportler bereithalten kann. Die grössten Attraktionen des Landes sind kilometerlange weisse Sandstrände und die kunterbunte Unterwasserwelt, die sich in den die Inseln umgebenden Korallenriffen besonders farbenfroh zeigt. Die Turks and Caicos Islands sind ein Paradies für Wasserratten und entsprechend vielfältig ist das Angebot an Aktivitäten unterhalb der Wasseroberfläche oder Überwasser. Die Schnorchel- und Tauchgründe gehören zu den besten in der ganzen Karibik. Aber auch Kajaktouren durch eine Wunderwelt von Felsküsten und entlang einer dichten tropischen Vegetation um die türkisblauen Lagunen sind einmalig. Das wirtschaftliche Zentrum und die touristische Hauptstadt des winzigen Archipels ist Providenciales. Über die Hauptinsel erfolgt auch die An- und Abreise, befindet sich hier doch der wichtigste internationale Flughafen des Landes. Unsere Karibik Spezialisten kennen sich in den Turks and Caicos Inseln aus und freuen sich darauf, Ihnen für Ihre nächsten Karibik Ferien eine unverbindliche Offerte zu unterbreiten.