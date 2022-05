Caicos Inseln Ferien

Die Turks and Caicos Islands liegen südlich der Bahamas. Diese Inseln sind so klein und isoliert, dass nur wenige Reisende den Weg hierherfinden. Aber diese dünn besiedelten Sandinseln bieten einige der besten Korallenriffe und Strände der Welt. Die Turks und Caicos Islands haben in den vergangenen Jahren erfolgreich an ihrem Image eines echten Luxus Reiseziels gearbeitet. Das Tempo ist gemächlich, die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung aufrichtig und herzlich und Tauchmöglichkeiten sind von beinahe ausserirdischer Qualität. Providenciales ist das kommerzielle Zentrum der Inselgruppe und verfügt über schöne Strände, einige erstklassige Hotels und Resorts, Restaurants, Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten. Eine halbe Stunden mit dem Boot entfernt liegt die einzige Privatinsel der Turks und Caicos, Parrot Cay. Puderfeine weisse Sandstrände zieren die Küstenlinie rund um das hochexklusive Hotel COMO Parrot Cay, dahinter geht das türkisfarbene Wasser in die ewigen Weiten des Ozeans über. Wenn Sie den Abstecher zu dieser kleinen, privaten Ausseninsel unternehmen, erwarten Sie umwerfende Strandidyllen. Vielleicht erspähen Sie sogar majestätische Buckelwale, die hier auf ihren alljährlichen Migrationen regelmässig vorbeischauen. COMO Parrot Cay ist ein extravagantes Luxus-Resort mit 72 Zimmern, Suiten, Beach Houses, Villen und privaten Residenzen, die allesamt höchsten Komfort bieten und inmitten eines herrlich duftenden Gartens liegen. Die exklusiven Beach Houses grenzen direkt ans Meer an und verfügen über eine eigene Veranda mit einem Privatpool. Die Restaurants servieren leichte karibische und asiatische Küche, Gäste geniessen dort aber auch mediterran-italienische Speisen. Das COMO Shambala Retreat ist ein preisgekröntes Wellness-Center für alle Sinne mit Yoga-Pavillon, Pilates-Studio, Sauna, Dampfbad und Outdoor-Jacuzzis. Im vielseitigen Sport Angebot sind zum Beispiel Schnorcheln, Segeln, Windsurfen, Kajak sowie Tauchausflüge zu den ursprünglichen Korallenriffe enthalten. Wie Sie auf Ihren Karibik Reisen einen entspannenden Stop auf den Caicos Inseln einplanen können, zeigen Ihnen unsere Karibik Spezialisten gerne auf.