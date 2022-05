Turks & Caicos Hotels

Purer Genuss im «Amanyara»

Am Malcom’s Beach lädt das komfortable Hotel Amanyara Gäste ein, welche die Abgeschiedenheit privater Pavillons am Strand zu schätzen wissen. Ein Highlight ist der hauseigene Beach Club in den Stranddünen. Hier können Sie die kulinarischen Spezialitäten des Landes geniessen.

Providenciales – von der Sonne verwöhnt

Auf der Insel Providenciales, von den Bewohnern kurz «Provo» genannt, liegen komfortable Luxus-Resorts und Hotels direkt am Strand. Das «Beaches Turks & Caicos Resort» versprüht mit seiner Lage an den türkisfarbenen Lagunen der Insel einen einzigartigen Charme. Die zahlreichen Restaurants der Anlage verwöhnen ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt.

Entspannende Strandspaziergänge

Am Grace Bay Beach auf Providenciales werden zahlreiche Wassersport-Aktivitäten angeboten, bei denen Spass garantiert ist. Wer es etwas gemütlicher angehen lassen will, nutzt den 20 Kilometer langen Strand für romantischen Spaziergänge unter Palmen. Am Abend können Sie hier die traumhaften Sonnenuntergänge bewundern.