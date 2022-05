Unsere St. Barth Luxusreisen

St. Barth ist eine Insel in der Karibik wie aus dem Bilderbuch. Sicherlich haben Sie die Schönheit der karibischen Insel schon einmal in Zeitschriften und TV-Berichten sehen können. Schliesslich steigen Jahr für Jahr zahlreiche prominente Personen hier ab. Sie sind auf der Suche nach Jet-Set, palmengesäumten Stränden und einem kristallklaren Meer? Auf der Insel St. Barth sind Sie in solchen Fällen goldrichtig. Ein romantisches Domizil mit 22 weissen Sandstränden und verträumten Buchten, die zu überzeugen wissen. Schnorcheln und Surfen steht bei einer Luxusreise nach St. Barth an der Tagesordnung, denn die Korallenriffe sind einzigartig. In der Langfassung heisst St. Barth eigentlich Saint-Barthélemy und ist eine Enklave von Frankreich. Tauchen auch Sie in den Luxus dieser karibischen Insel ein. Unsere Reiseexperten werden für Sie die passenden Ferienangebote finden.