St. Barths Hochzeitsreisen

Lebensart inspiriert und berauscht – Hochzeitsreise St. Barths

Die karibischen Inseln sind das Traumziel vieler. St. Barths ist zwar relativ klein, jedoch in seiner Vielfalt sehr gross. Bei Ihren Flitterwochen möchten auch Sie garantiert ungestört sein und entspannt in den neuen Lebensabschnitt starten. In der Hauptstadt Gustavia gibt es ein buntes und aufregendes Nachtleben. Gönnen Sie sich einen leckeren Cocktail und seien Sie sich sicher, Diskretion hat auf St. Barths oberste Priorität. Die französische Lebensart ist auf der gesamten Insel zu spüren. Lassen Sie sich von dieser anstecken und leben Sie unbekümmert in den Tag hinein. Was Sie eventuell noch gar nicht wissen, ist, dass Hochzeitspaare auf St. Barths einen ganz besonderen Status geniessen.