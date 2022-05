Sol Palmeras

Diese grosse Hotelanlage ist besonders auf Familien spezialisiert. Die grosse Vielfalt an Sport und Aktivitäten im Hotel und am schönen Strand sorgen für Spass und Unterhaltung für Gross und Klein.

Das beliebte Hotel wird nur durch einen Palmenhain vom schönen Strandabschnitt von Las Americas getrennt und liegt 45 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Das Einkaufszentrum Plaza Américas und ein 18-Loch Golfplatz liegen in unmittelbarer Nähe.

Die weitläufige Hotelanlage besteht aus einem Haupt- und einem Bungalowteil, der bei Familien sehr beliebt ist. Im hufeisenförmigen Hauptgebäude befinden sich verschiedene Geschäfte, 24h Cafeteria, Fun-Pub und 2 der 5 à la carte Restaurants mit italienischen und asiatischen Spezialitäten. Ein karibisches und ein Fonduerestaurant sowie ein Steakhouse gibts draussen. Die Schwimmbadlandschaft besteht aus drei grossen Becken, eines davon für Kinder. Der Spielplatz und der Mini Club runden das Angebot für die Kleinen ab. In der Anlage befinden sich zudem eine Boutique und ein Schönheitssalon. Snackbar und Bar am Strand. Vom Club House aus wird täglich ein neues Aktivitätenund Unterhaltungsprogramm organisiert.







Sport / Wellness inbegriffen:



Probetauchgang, Tennis (tagsüber), Fahrräder, Windsurfing, Katamaran, Schnorcheln.





Gegen Gebühr:



Tauchen sowie sämtliche weiteren motorisierten Sportarten, Golf in der Nähe, Massagen.





Kinder: Kinderclub 5-13 J., Minidisco, Gameroom.