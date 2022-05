Paradisus Princesa del Mar

Das elegante Resort der Melià Hotelgruppe verwöhnt seine ausschliesslich erwachsenen Gäste mit viel Luxus. 10 stilvolle Restaurants, davon 6 Spezialitätenrestaurants, sorgen für das kulinarische Erlebnis, Spa und Wellnesscenter für Momente der Entspannung. Die Auswahl an komfortablen Zimmern ist gross. Buchen Sie den vortrefflichen Royal Service mit vielen Extras.

Beinahe am Ende der Halbinsel gelegen, 20 Fahrminuten vom Dorf Varadero und eine Stunde vom Flughafen entfernt.

Die Lobby bietet einen Panoramablick über die Poolanlage. Rund um die Plaza Vieja liegen Geschäfte, Businesscenter und die Cigarbar. Verschiedene Spezialitätenrestaurants bieten abends japanische, asiatische, kubanische, französische sowie italienische Küche an. Tagsüber verwöhnt Sie das offene Buffetrestaurant, das Grillrestaurant in Strandnähe und mehrere Bars mit Mahlzeiten und Getränken. Ein Spa- und Fitnesscenter sowie sieben Aussenjacuzzis ergänzen das Angebot. Abends gibt es Shows und Live- Musik.



Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fitness, Segeln, Katamaran, Aerobic, Volleyball, Pedalos, Billard und Tischtennis.



Gegen Gebühr: Behandlungen im Spa, Golfplatz in 6 km Entfernung.



Kinder: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren