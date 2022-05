Meliá Península Varadero

Das familienfreundliche Resort liegt direkt am Traumstrand von Varadero in einer tropischen Umgebung. Vorzügliche Restaurants und guter Service versprechen einen unbeschwerten Aufenthalt.

Das im hellen Karibikstil erbaute Hotel verfügt über ein- und zweistöckige Gebäude. Zum Angebot gehören 6 Restaurants. Im La Góndola erhalten sie italienische Spezialitäten, La Laguna direkt am Strand verwöhnt Sie mit Grillspezialitäten, im Le Bistro werden französische Spezialitäten serviert, im Palma Real erwartet Sie ein unvergleichliches Buffet, das Sakura hat sich auf japanische Gerichte spezialisiert und im Tocororo findet man eine Auswahl an mexikanischen Speisen. Eine stilvolle Lobby mit einer Lobbybar, zwei weitere Bars an den Swimmingpools, eine Bar am Strand und eine Cafeteria runden das kulinarische Angebot ab. Dazu verfügt das Hotel über eine grosszügig angelegte Poollandschaft mit Sonnenterrasse und einen separaten Pool für Kinder. Am Abend erwartet die Gäste in der Disco, im Nachtclub sowie bei unvergesslichen Künstlershows ein abwechslungsreiches Programm.







Sport / Wellness inbegriffen:



Tennis, Fitness, Fahrräder, Bogenschiessen, nicht motorisierter Wassersport wie Schnorcheln, Kajak und Windsurfen.







Gegen Gebühr:



Tauchen, Spa-Behandlungen, Golfplatz (ca. 10 km entfernt)







Kinder:



Babyclub 1-4, Kinderclub 5-12 Jahre, Minipark mit Pool, Kinderanimation, Spielplatz, Minidisco, Babysitterservice.