Wichtige Grenada Reisetipps

Der Ostkaribische Dollar ist das offizielle Zahlungsmittel auf den Inseln. Dieser ist eng an den US-Dollar angebunden. In gewissen Regionen wird deshalb auch ohne weiteres der US-Dollar akzeptiert. Kreditkarten erfreuen sich ebenfalls einer grossen Akzeptanz. Bargeld kann an den jeweiligen Geldautomaten abgehoben werden.