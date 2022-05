Grenada Badeferien

Grenada Reisen – ein traumhaftes Erlebnis

Gastfreundlich, charmant und einladend, so präsentiert sich Grenada, was dazu führt, dass Sie in diesem Teil der Karibik wundervolle Ferien in einem Umfeld voller Attraktionen verbringen können. Trotz einer enormen Beliebtheit bei Besuchern, konnte sich Grenada eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren. Aufgrund der Authentizität ist Grenada ein Ferienziel für Geniesser, welche die Karibik von ihrer schönsten Seite erleben möchten. Vor allem dank einzigartiger Landschaften, aber auch durch die friedvolle und ruhige Atmosphäre ist Grenada ein Ort, an dem Sie sich perfekt vom Stress des Alltags erholen können. Viele hervorragende Hotels auf Grenada machen es möglich.

Strände, die begeistern – Grenada

Egal, welchen der herrlichen Strände Grenadas Sie aufsuchen, eine herrliche Atmosphäre erwartet Sie überall. Selbst so abgelegene Strände wie St. David und Lance Aux Epines sind in der Regel gut besucht, aber niemals überlaufen. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Ferien in einem der schönsten Gebiete der Karibik, welches Ihnen Strände von einer Reinheit bietet, die nicht selbstverständlich ist.