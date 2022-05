Grenada Reisen

Grenada

Ein traumhaftes Reiseziel

Dank des Anbaus begehrter Güter wie Zimt, Nelken und Muskatnuss ist Grenada auch als Isle of Spice bekannt. Insbesondere Muskatnüsse, die ursprünglich aus Indonesien stammen, sorgten in der Vergangenheit dafür, dass Grenada sehr wohlhabend wurde. Da es den Engländern nach einigen Experimenten gelang, die Muskatnuss auch in der Karibik zu kultivieren, konnte Grenada so bedeutend im Bereich Muskatnussanbau werden, dass zeitweise 20 Prozent aller Nüsse dieser Art von der Insel kamen. Da auf Grenada allgegenwärtig, sind Souvenir Gewürze ein beliebtes Mitbringsel von der schönen Insel Grenada.

Eine Grenada Mietwagenrundreise ist immer eine gute Idee

Einige der atemberaubenden Strände auf Grenada gelten als die schönsten der Erde. Insbesondere der weltberühmte Strand Anse Beach ist laut Kennern ein Favorit auf diesen Titel, da er sehr weitläufig und wunderschön ist. Die grosse Beliebtheit von Grenada hängt aber nicht nur mit den dort vorzufindenden Stränden und einer sehr gastfreundlichen Bevölkerung zusammen, auch Grenadas Hotels & Resorts tragen dazu bei, dass Grenada so stark nachgefragt wird.

Ein Spass für die ganze Familie – Grenada Badeferien

Die schönen Nachbarinseln von Grenada, die Sie im Rahmen von Grenada Schiffsreisen erkunden können, verfügen auch über traumhafte Strände, die teilweise sehr berühmt sind. Egal, ob Sie Ihre Grenada Ferien an solch schönen Stränden wie Paradise Beach, Turtle Beach und Anse la Roche verbringen oder lieber ausgedehnte Bootstouren durch die Inselwelt der Grenadinen vorziehen, eine schöne Zeit erwartet Sie in jedem Fall.