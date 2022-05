Bonaire Reisen

Ein Ort mit einer bewegten Vergangenheit

Die zuerst von Angehörigen des Stamms Arawak vom nahen Festland aus besiedelte Insel Bonaire war nie reich an Bodenschätzen, weshalb die grossen Mächte der Region wenig Interesse an ihr zeigten. Dies änderte sich erst, als die Niederländer auf der Insel später Salz abbauten und Edelhölzer exportierten. An diese Zeit erinnern noch die unter den Namen White Slave Huts und Red Slave Huts bekannten Sklavenhütten an der Südspitze von Bonaire. Auch wenn die Landschaft Bonaires durch die einstige Abholzung der Wälder seinerzeit stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, können Sie heutzutage auf Bonaire eine traumhafte Natur erleben.

Eine Reise nach Bonaire mit Kindern ist sehr empfehlenswert

Um Bonaire in seiner ganzen Schönheit zu erleben, ist es eine gute Idee, sich auf Bonaire einen Mietwagen zu organisieren. Mit diesem können Sie zum Beispiel den wunderschönen Washington Slagbaai Nationalpark besuchen. Dieser eindrucksvolle Park ist vor allem im Zeitraum März bis Mai sehr interessant, da dann mehrere tausend Flamingos dort brüten und Sie herrliche Wanderungen unternehmen können. Des Weiteren bietet Bonaire hervorragende Möglichkeiten, verschiedenste Vogelarten zu beobachten und ist darüber hinaus die Heimat einiger Schildkröten. Auf Bonaire Resorts zu finden ist nicht einfach, da die meisten Besucher Bonaires in Hotels wohnen, die eher überschaubar, aber in der Regel sehr gemütlich sind. Wenn Sie auf Bonaire unterwegs sind, ist auch ein Abstecher in die Inselhauptstadt Kralendiji empfehlenswert.