Verblüffende Auswahl im Paradies

Hotels und Resorts auf Barbados

Die Vielfalt der verfügbaren Luxus-Hotels, tropischen Resortanlagen, Unterkünfte für Selbstverpfleger bis hin zu budgetfreundlichen Hotels ist verblüffend. Aber eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie werden als Gast sehr herzlich willkommen geheissen und werden schnell die typisch karibische Leichtigkeit des Seins verspüren, das den Menschen auf Barbados eigen ist. Entlang der langen Küstenlinie befinden sich traumhafte Häuser an schönster Strandlage. Ein besonderes Bijou ist der Colony Club am St. James Strand. Das Hauptgebäude des Hotels ist einem prächtigen Herrenhaus aus kolonialen Tagen nachempfunden. Auf grossen, gedeckten Terrassen speisen Gäste und geniessen dabei den Blick aufs Meer. Die Grünanlagen des stilvollen Hotels gleichen eher einem dicht bewachsenen tropischen Park und laden Gäste zum Spazieren ein. Wassersport wird gross geschrieben und vom Strand lässt sich prima Schnorcheln und sogar Tauchen.

Golf, Kulinarik und Stil der schönsten Art

Dass Sandy Lane zu den ‘Leading Hotels of the World’ gehört, ist eigentlich beinahe eine Selbstverständlichkeit. Dieses exquisite Luxushotel der Extraklasse befindet sich an privilegierter Strandlage an der mittleren Westküste von Barbados. Wenn Sie sich Ihren Barbados Ferien etwas gönnen möchten, sollten Sie die Gelegenheit nutzen und ein paar Tage absolute Erholung und Entspannung in diesem einzigartigen Hotel buchen. Reisen Sie mit der Familie an, ist das Hotel bestens darauf eingerichtet, denn die kleinen Gäste sind ebenso willkommen wie ihre Eltern. Und Honeymooners finden hier eine romantische Zurückgezogenheit, die einmalig ist in Barbados. Das in einer wundervoll gepflegten Gartenanlage eingebetteten Hotel ist bekannt für seine aussergewöhnliche Küche. Wer Gourmet Ferien wünscht, ist im Sandy Lane Hotel bestens aufgehoben. Sind Sie Golf Enthusiast? Dann werden Sie die drei anspruchsvollen Plätze mit insgesamt 45 Löchern mögen, die sich in unmittelbarer Hotelnähe befinden.

Die Ostküste von Barbados ist das Eldorado der Wellenreiter

Die Westküste von Barbados wird nicht grundlos ‘Platinum Coast’ genannt: die Strände hier sind beinahe ausserirdisch schön. Zahlreiche Luxusunterkünfte profitieren von der einmaligen Strandlage und dem unter der Tropensonne funkelnde türkisblauen Meer. Aber auch entlang der Südküste findet sich eine tolle Auswahl eher kleinerer Häuser. Ein kleiner Geheimtipp ist das Accra Beach & Spa, ein kompaktes, ungezwungenes Strandhotel, in dem sich auch Familien sehr wohl fühlen. Der Strand ist einladend und das Wasser ganzjährig warm. Verschiedene Hotels und Resorts sind im typisch karibischen Stil ausgestaltet und stehen für entspannte, lockere Ferientage im Inselparadies. Wenn Sie surfen möchten, empfiehlt sich ein Aufenthalt an der Ostküste von Barbados, denn diese ist das Mekka der Wellenreiter. Gerne unterbreiten Ihnen unsere Karibik Spezialisten ein unverbindliches Angebot für Ihre nächsten Barbados Ferien.