Das Herz der traditionellen bahamaischen Kultur schlägt noch immer auf Cat Island, einer der vom Tourismus am wenigsten berührten Inseln. Auf Cat Island finden Sie mehrere interessante historische Stätten, darunter Plantagenruinen und die Einsiedelei Mt Alvernia. Die zweitgrösste Siedlung der Insel ist Arthur's Town. Sie liegt 50 Kilometer nördlich von New Bight, dem lokalen Verwaltungszentrum. Die höchste Erhebung der Bahamas ist der Mount Alvernia auf Cat Island mit einer Höhe von nur 63 Metern über dem Meeresspiegel. Aus dem Spanischen ‘baja mar’ abgeleitet, ist der Name der Bahamas also völlig zutreffend: flaches Meer. Auf dem Berg steht eine Kirche mit einem Glockenturm, der aussieht, als ob ihn Merlin in den Tagen von König Artus heraufbeschworen hätte. Vom höchsten Punkt auf Cat Island bietet sich eine beeindruckende Rundumsicht, die es vergleichbar nirgendwo sonst in den Bahamas gibt. Besonders unvergesslich sind insbesondere Sonnenauf- oder -untergänge, denen Reisende von dem kleinen Hügel beiwohnen können. Cat Island ist ein sehr angenehmer Ort, wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen oder beim Tauchen und Schnorcheln die bunte Unterwasserwelt erkunden wollen. In New Bight und Arthur’s Town stehen ein paar sympathische kleine Hotelanlagen zur Auswahl. Gerne unterbreiten Ihnen unsere Bahamas Spezialisten ein massgeschneidertes Reiseangebot für Ihre Bahamas Ferien.