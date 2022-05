Heisse Rhythmen und farbenfroher Karneval

Denkt man an Antigua, fällt einem erst das üppige tropische Klima, der unwiderstehliche Duft der Meeresbrisen und eine tolle Auswahl an Strandhotels ein. Dieses karibische Kleinod rühmt sich mit seinen 365 Stränden und ganzjährig angenehmen Temperaturen. Aber Antigua ist auch ein kulturell reichhaltiges Reiseziel: Im Juli verwandelt sich die Insel zu einer einzigen grossen Karnevals-Veranstaltung. Antiguas Karneval ist das grösste Sommerfestival der Karibik, welches nicht nur Einheimische, sondern zunehmend auch immer wiederkehrende Besucher aus aller Welt anlockt. Heisse Calypso Rhythmen sind das Herzstück des zweiwöchigen Karnevals. Überall wird getanzt und überschwänglich gefeiert. Auch die lokale Kulinarik spielt eine grosse Rolle, wird doch in Restaurants, an Barbecues, in Strandbars und Vorgärten gekocht und geschlemmt, was das Zeug hält. Im Mai/Juni findet das alljährliche Romantic Rhythms Festival statt, zu dem bisher auch schon weltbekannte Musikgrössen wie Shaggy, Lionel Richie oder Kenny Rogers anreisten. Überhaupt feiern die Einwohner Antiguas gerne und lassen keine Gelegenheit dafür aus. Seien Sie nicht überrascht, wenn sich diese ansteckende Lebensfreude der gastfreundlichen Menschen leicht auf Sie überträgt, wenn Sie zu Antigua Ferien aufbrechen.

Der Luxus von Abgeschiedenheit, Ruhe und Entspannung

Es gibt Komfort – und dann gibt es das Carlisle Bay Resort in Antigua. An der Südküste, mit Blick auf einen blendend weissen Sandstrand und auf stilles, in funkelnden Türkistönen leuchtendes Wasser, ist dieses aussergewöhnliche Strandhotel ein Stückchen Paradies auf Erden und eines der schönsten Hotels auf Antigua. Das zu den ‘Leading Hotels of the World’ gehörende Hotel überzeugt mit seinen geräumigen Suiten mit Meerblick und separaten Familienbereichen. Wundersam entspannende Wellness Behandlungen im hauseigenen Spa Bereich ergänzen ein breites Sportangebot. Diese Oase der Abgeschiedenheit und Entspannung ermöglicht es Ihnen, Ihre ganz persönlich bevorzugten Karibik Ferien in einem der besten Fünfsterne Resorts auf Antigua in vollen Zügen zu geniessen. Im äussersten Westen der Insel befindet sich das exklusive Hermitage Bay Resort. 30 stillvolle Suiten sind in Bungalows untergebracht, die sich über eine Hügelflanke, entlang des exquisiten Strandabschnitts und im dichten tropischen Garten der Hotelanlage verteilen.

Hotel Juwel an der Dickenson Bay

Zahlreiche Fünfsterne Hotels liegen entlang nördlicher und östlicher Küstenabschnitte wie Five Islands Peninsula oder Jolly Harbour. Ein besonders Juwel in der lokalen Hotel Krone ist das Sandals Grande Antigua Resort an der spektakulären Dickenson Bay. Als ob der Bilderbuchstrand nicht genug wäre, zieren zusätzlich zahllose türkisfunkelnde Pools die ausgedehnte Hotelanlage. Und da Wasser bekanntlich dem Appetit zuträglich ist, passt es perfekt, dass Gäste unter neun verschiedenen Restaurants auswählen können. Fangfrischer Fisch und leckere Meeresfrüchte werden ebenso wie japanische, karibische oder europäische Küche serviert. Das stillvolle All Inclusive Resort ist Gästen ab 18 Jahren vorbehalten. Wer aber mit Kindern nach Antigua reist, ist beispielsweise im Jolly Beach Resort bestens aufgehoben, denn ein Teil der Zimmer ist extra auf Familien zugeschnitten und entsprechend grosszügig ausgestaltet.

Sportliche und gleichzeitig sehr entspannende All Inclusive Ferien

Wenn Sie während Ihren Antigua Ferien sowohl zurücklehnen und entspannen wie auch sportlich aktiv sein möchten, ist der Pineapple Beach Club Antigua wie für Sie geschaffen. Beim Einchecken legen Sie Ihren Geldbeutel getrost beiseite, denn Sie wissen, dass Sie ihn während Ihres entspannten All-Inclusive-Aufenthalts nicht mehr benötigen werden. Neben dem ausgedehnten weissen Sandstrand stehen sportliche Aktivitäten wie Tennis, Cricket, Beach Volleyball, ein Fitness Center, Schnorcheln, Kajakfahren, Hobie Cat Segeln und viele mehr zur Auswahl. Auch das umfassende kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen. Die Zimmer und Suiten im karibischen Stil verteilen sich auf diverse Gebäude, die von 30 Hektar üppigem Garten umgeben sind. An einer abgeschiedenen kleinen Bucht im Westen der Insel liegt das Adults Only Hawksbill by rex resorts Hotel. Auch Hochzeitsreisende schätzen das Resort für ihren Honeymoon auf Antigua. Wie immer Ihre Prioritäten für Ihre Antigua Reisen gelagert sind, unsere Karibik Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen eine unverbindliche Offerte ganz nach Ihren Wünschen auszuarbeiten.