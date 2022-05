Antigua Badeferien

An Antiguas Stränden scheint die Welt stillzustehen. Feiner Sand, kristallklares Wasser und eine paradiesische Atmosphäre sorgen dafür, dass Sie in Antigua Ferien der Extraklasse verbringen können. Entspannt einzigartig und vor allem sehr lässig, so präsentiert sich Antigua und beeindruckt dadurch seine Besucher. Egal, ob Sie in der legendären Bucht Jumby Bay Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten oder doch lieber mit einem Segelboot vor Antigua herumkreuzen möchten, die Vielfalt an Erlebnissen auf Antigua ist riesig. Diese wunderschöne Insel, auf der einiges etwas anders ist als auf den Nachbarinseln, überzeugt durch ihre Individualität. So ist Antigua zum Beispiel bekannt für seine schwarzen Ananasfrüchte, die sogar süsser sind, als die sehr bekannten gelben Ananas. Zögern Sie nicht, alles vorzubereiten, um schon bald auf Antigua einen unvergesslichen Badeurlaub zu verbringen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.