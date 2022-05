Veloferien Kanada

Veloferien in Ostkanada, im Westen und im Norden

Ob Veloferien in Westkanada oder im Osten, belasten Sie sich nicht bei Ihrer Anreise mit Ihrem Fahrrad. Sie können ganz bequem Tourenvelos mieten, um Kanada mit dem Fahrrad zu erleben. Verlassen Sie die Provinz Atlantik-Kanada und lassen Sie sich von der abwechslungsreichen Landschaft im Landesinneren von Ostkanada begeistern. Bei Ihren Veloferien in Ostkanada begegnen Sie auf Schritt und Tritt der kolonialen Vergangenheit Kanadas. Die Provinz Québec ist so französisch geprägt, dass man sich bereits wie in Frankreich wähnt. Im Gegensatz dazu steht die britisch-amerikanisch geprägte Provinz Ontario mit den Niagara-Fällen, die zu den spektakulärsten Wasserfällen der Welt gehören.

Der Westen und der Norden Kanadas bieten eine faszinierende Vielfalt von Trails, die Sie bei Ihren Veloferien in Westkanada als Radler befahren können. Die Wildnis des Westens und die Nordlichter in Yukon oder Alaska werden unvergessliche Momente mit sich bringen. Stillgelegte Bahnstrecken, die Trails, locken mit einem Naturerlebnis entlang verträumter Seen und spektakulärer Holzbrücken. Auf den Spuren von Glücksrittern und Goldgräbern führen die Goldgräberrouten in den wilden Westen. Bei den bergigen Abschnitten der Kanada Fahrradreisen werden einige Anforderungen an die Kondition und Ausdauer gestellt, sodass es sich anbietet, mit dem Elektrovelo in Kanada Ferien zu planen. Ein Teil des berühmten Trans Canada Trails ist die traumhafte Kettle Valley Route. Hier wurden Schienenstränge zu Radwegen durch eine beeindruckende Landschaft mit rauschenden Wildbächen und verschlafenen Goldgräberstädten. Besonders im Westen trägt man dem angesagtesten Sport Kanadas, dem Mountainbiking, Rechnung mit Bikerparks und perfekten Bedingungen auf ausgewiesenen MTB-Strecken. Atemberaubend sind in Kanada die Downhill Strecken. Rund um Whistler in der Bergwelt des Westens von Kanada und in einigen Nationalparks erleben Sie einmalige Möglichkeiten zu Downhill-Fahrten und zu Nationalpark Veloferien.