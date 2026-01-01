RAAS
Jodhpur
Beschreibung
Einleitung
Dieses schöne, exklusive Boutiquehotel steht mitten in der Altstadt von Jodphur. Mit seiner exzellenten Lage am Fusse des Mehrangarh Forts ist das RAAS idealer Ausgangspunkt, um Jodhpur zu erkunden. Die 39 Zimmer sind modern und geschmackvoll mit Liebe zum Detail eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die 45 m² grossen Garden Rooms verfügen über einen kleinen Gartenbereich, während die Luxury Rooms einen freien Ausblick auf das imposante Mehrangarh Fort bieten.
Vom Terrassenrestaurant «Darikhana» schweift der Blick auf die eindrückliche Mehrangarh Festung. Im «Baradari» Restaurant werden internationale, thailändische und mediterrane Menüs serviert. Ein geheizter Swimmingpool, ein Spa und eine Boutique bilden das Freizeitangebot. Die Fahrt zum Flughafen dauert ca. 20 Minuten. Dieses Hotel begeistert mit einer gut durchdachten, harmonischen Kombination aus Tradition, modernem Komfort und Design. Das RAAS ist die richtige Wahl für einen stimmungsvollen Aufenthalt in Jodhpur.
Preis auf Anfrage
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