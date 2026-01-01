Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

RAAS

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Jodhpur

Beschreibung

Einleitung

Dieses schöne, exklusive Boutiquehotel steht mitten in der Altstadt von Jodphur. Mit seiner exzellenten Lage am Fusse des Mehr­angarh Forts ist das RAAS idealer Aus­gangspunkt, um Jodhpur zu erkunden. Die 39 Zimmer sind modern und geschmackvoll mit Liebe zum Detail eingerichtet und mit allen Annehm­lichkeiten ausgestattet. Die 45 m² grossen Garden Rooms verfügen über einen kleinen Gartenbereich, während die Luxury Rooms einen freien Ausblick auf das imposante Mehr­angarh Fort bieten.

Vom Terrassen­res­tau­rant «Dari­kh­ana» schweift der Blick auf die eindrückliche Mehr­angarh Festung. Im «Bara­dari» Restaurant werden internationale, thailändische und mediterrane Menüs serviert. Ein geheizter Swimming­pool, ein Spa und eine Boutique bilden das Frei­zeit­an­gebot. Die Fahrt zum Flughafen dauert ca. 20 Minuten. Dieses Hotel begeistert mit einer gut durchdachten, harmonischen Kombina­tion aus Tradition, modernem Komfort und Design. Das RAAS ist die richtige Wahl für einen stimmungsvollen Auf­enthalt in Jodh­pur.

Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen