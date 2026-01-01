Umaid Bhawan Palace
Jodhpur
Beschreibung
Einleitung
Dieses wunderschöne Palastgebäude besteht aus zwei Gebäudeflügeln, welche mit einer etwa 60 m hohen Kuppel sowie der Residenz der Maharadscha Familie verbunden sind. Der Umaid Bhawan Palast ist einer der grössten privaten Wohnsitze weltweit und noch heute lebt der Maharadscha von Jodhpur mit seiner Familie im 1943 fertiggestellten Palast. Die 64 Zimmer welche für die Gäste bereitstehen, sind im modernen Art Deco Stil eingerichtet und verfügen über eine moderne Ausstattung.
Die 24 Historical Suiten sind exklusiv und individuell gestaltet. Im eleganten «Risala» Restaurant werden Kombinationen und Spezialitäten aus Ost und West angeboten, das «Pillars» gefällt mit einer wunderbaren Aussicht. Als Freizeitaktivitäten stehen ein Hallenbad, Swimmingpool, Spa, Tennis- und Squashplatz, Joggingpfad, Yoga, Bibliothek, Billard sowie geführte Palastrundgänge zur Auswahl. Das grossartige Palasthotel liegt lediglich drei Kilometer vom Flughafen und vom Stadtzentrum Jodhpurs entfernt. Hier erwartet Sie ein einzigartiges, königliches Palasterlebnis.
Preis auf Anfrage
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