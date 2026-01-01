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Umaid Bhawan Palace

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Jodhpur

Beschreibung

Einleitung

Dieses wunderschöne Palastgebäude besteht aus zwei Gebäudeflügeln, welche mit einer etwa 60 m hohen Kuppel sowie der Resi­denz der Maharadscha Familie verbunden sind. Der Umaid Bhawan Palast ist einer der grössten privaten Wohnsitze weltweit und noch heute lebt der Maharadscha von Jodh­pur mit seiner Familie im 1943 fertiggestellten Palast. Die 64 Zimmer welche für die Gäs­te bereitstehen, sind im mo­dernen Art Deco Stil ein­gerichtet und verfügen über eine moderne Aus­stattung.

Die 24 His­to­rical Sui­ten sind exklusiv und individuell gestaltet. Im eleganten «Risala» Res­taurant werden Kom­bi­na­tio­nen und Speziali­täten aus Ost und West an­geboten, das «Pillars» gefällt mit einer wun­der­baren Aus­­sicht. Als Freizeit­akti­vitäten stehen ein Hallenbad, Swim­ming­­pool, Spa, Ten­nis- und Squash­platz, Jog­­ging­­pfad, Yoga, Bibliothek, Billard sowie ge­führ­te Palast­rund­gänge zur Auswahl. Das grossartige Palast­hotel liegt lediglich drei Kilometer vom Flug­hafen und vom Stadt­­­zentrum Jodh­purs ent­fernt. Hier erwartet Sie ein einzig­artiges, königliches Palasterlebnis.

Preis auf Anfrage

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