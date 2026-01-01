The Ajit Bhawan
Jodhpur
Beschreibung
Einleitung
Dieses 1927 erbaute Palasthotel mit 76 Zimmern war einst die Residenz des Generals Maharaj Ajit Singh, dem Bruder des damals herrschenden Maharadschas von Jodhpur. Die Deluxe Rooms sind wohnliche und angenehme Zimmer mit lokalen Dekorelementen. Die Deluxe Tents sind komfortable, im Garten stehende Zelte mit Aussensitzplatz (solide, feste Mauern plus Zeltdach). Im schön beleuchteten Garten geniesst man abends unter Bäumen feine Gerichte aus der Region sowie internationale Menüs.
Ganztags können Sie sich im «Jodhpur Café» verköstigen. «Dhani» Restaurant mit lokaler Rajasthani Küche und stilvolle «J Bar». Das Palasthotel verfügt über einen Swimmingpool und Spa. Es liegt nur zwei Kilometer vom Stadtzentrum von Jodhpur entfernt, zum Flughafen und Bahnhof sind es lediglich 10 Fahrminuten. Königliche Dekorationen, Kronleuchter, antikes Mobiliar und alte Fotografien versetzen die Gäste in die vergangene Ära der grossen Maharadschas.
Preis auf Anfrage
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