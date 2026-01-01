Dieses 1927 erbaute Palasthotel mit 76 Zim­mern war einst die Residenz des Generals Maharaj Ajit Singh, dem Bruder des damals herrschenden Maharad­schas von Jodhpur. Die Deluxe Rooms sind wohnliche und an­genehme Zimmer mit lokalen Dekor­ele­men­ten. Die Deluxe Tents sind komfortable, im Garten stehende Zelte mit Aussen­sitz­platz (solide, feste Mauern plus Zelt­dach). Im schön beleuchteten Gar­ten geniesst man abends unter Bäumen feine Gerichte aus der Region sowie internationale Menüs.

Ganz­­tags können Sie sich im «Jodhpur Café» ver­köstigen. «Dhani» Res­tau­rant mit lokaler Rajasthani Küche und stilvolle «J Bar». Das Palasthotel verfügt über einen Swimming­pool und Spa. Es liegt nur zwei Kilo­meter vom Stadt­zentrum von Jodh­pur entfernt, zum Flug­hafen und Bahn­hof sind es lediglich 10 Fahr­minuten. Königliche Dekora­tionen, Kron­leuchter, antikes Mobiliar und alte Foto­grafien versetzen die Gäste in die vergangene Ära der grossen Maharadschas.