Beschreibung

Einleitung Swimmingpool im Garten des Hotels, Bootsanlegestelle am See, Fitnessraum, Billard, Tischtennis und Sou­venir­­­shop. Kinder sind im «Kids Club» bestens aufgehoben.

Lage Das Trident Hotel liegt rund 20 Fahr­minuten vom Stadt­zentrum Jaipurs entfernt, auf dem Weg zum Fort Amber beim Man­sagar See. Die Fahrzeit zum Flughafen von Jaipur sowie zum Bahnhof der Stadt beträgt rund 40 Minuten.

Angebot «Jal Mahal» Restaurant mit feinen à la carte Gerichten und einem internationalen Spezialitäten Buffet. Das «Verandah» Restaurant bietet italienische Menüs und Grillspezialitäten. In der «Man­sagar Bar» geniessen­ Sie bei einem Cocktail die Abendstunden.