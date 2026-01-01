Trident
Jaipur
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool im Garten des Hotels, Bootsanlegestelle am See, Fitnessraum, Billard, Tischtennis und Souvenirshop. Kinder sind im «Kids Club» bestens aufgehoben.
Lage
Das Trident Hotel liegt rund 20 Fahrminuten vom Stadtzentrum Jaipurs entfernt, auf dem Weg zum Fort Amber beim Mansagar See. Die Fahrzeit zum Flughafen von Jaipur sowie zum Bahnhof der Stadt beträgt rund 40 Minuten.
Angebot
«Jal Mahal» Restaurant mit feinen à la carte Gerichten und einem internationalen Spezialitäten Buffet. Das «Verandah» Restaurant bietet italienische Menüs und Grillspezialitäten. In der «Mansagar Bar» geniessen Sie bei einem Cocktail die Abendstunden.
Zimmer
Jedes der 132 auf vier Stockwerken verteilten Zimmer hat einen kleinen Balkon. Die Zimmer sind hell und eingerichtet mit Bad/Dusche, Klimaanlage, TV, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Sie haben die Wahl zwischen einem Zimmer mit Garten- oder Seesicht.
Sie haben die Wahl zwischen einem Zimmer mit Garten- oder Seesicht.
Preis auf Anfrage
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