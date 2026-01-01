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Trident

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Jaipur

Ein schönes, übersichtliches, zur Oberoi Gruppe gehörendes Hotel mit professionellem Service und komfortablen, praktischen Zimmern. Das beste Ange­bot dieser Kategorie in Jaipur.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool im Garten des Hotels, Bootsanlegestelle am See, Fitnessraum, Billard, Tischtennis und Sou­venir­­­shop. Kinder sind im «Kids Club» bestens aufgehoben.
Lage
Das Trident Hotel liegt rund 20 Fahr­minuten vom Stadt­zentrum Jaipurs entfernt, auf dem Weg zum Fort Amber beim Man­sagar See. Die Fahrzeit zum Flughafen von Jaipur sowie zum Bahnhof der Stadt beträgt rund 40 Minuten.
Angebot
«Jal Mahal» Restaurant mit feinen à la carte Gerichten und einem internationalen Spezialitäten Buffet. Das «Verandah» Restaurant bietet italienische Menüs und Grillspezialitäten. In der «Man­sagar Bar» geniessen­ Sie bei einem Cocktail die Abendstunden.
Zimmer
Jedes der 132 auf vier Stock­werken verteilten Zimmer hat einen kleinen Balkon. Die Zimmer sind hell und eingerichtet mit Bad/Dusche, Klima­an­lage, TV, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Sie haben die Wahl zwischen einem Zimmer mit Garten- oder Seesicht.
Preis auf Anfrage

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