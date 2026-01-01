Samode Palace
Jaipur
Beschreibung
Einleitung
Für Abkühlung sorgen ein Swimmingpool und ein Jacuzzi. Ferner stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, ein Souvenirshop und eine Bibliothek zur Verfügung, gratis Internetzugang. Abends werden oft Veranstaltungen und Shows organisiert. Das Hotel ist ein beliebter Ort für Hochzeitsgesellschaften. Vom Hotel aus kann man Jeep- und Kamelsafaris organisieren lassen.
Lage
Das Samode Palace liegt 42 km, rund eine Fahrstunde, nordöstlich von Jaipur und rund 60 km vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Palasthotel bietet seinen Gästen zwei überaus geschmackvoll eingerichtete Restaurants, die sowohl europäische als auch asiatisch/indische Küche servieren. Sollten Sie Ihre Mahlzeiten lieber am Swimmingpool oder auf dem Zimmer einnehmen wollen, ist das selbstverständlich möglich.
Zimmer
Die 43 Zimmer des Samode Palace sind unterteilt in Deluxe Zimmer, Deluxe Suite und Royal Suite. Alle Zimmer sind individuell eingerichtet und mit warmen Farben gestaltet. Viel Holz und traditionelle indische Materialien wurden verwendet, um den Gästen ein Maximum an Wohlbefinden zu ermöglichen. Die Zimmer verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Deluxe Suite und Royal Suite haben zudem einen privaten Balkon. Die grossen exklusiven Royal Suiten haben zur königlichen Einrichtung einen privaten Jacuzzi.
Preis auf Anfrage
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