Beschreibung

Einleitung Für Abkühlung sorgen ein Swim­mingpool und ein Jacuzzi. Fer­ner stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, ein Sou­venirshop und eine Bibliothek zur Ver­fügung, gratis Internetzugang. Abends werden oft Ver­anstaltungen und Shows organisiert. Das Hotel ist ein beliebter Ort für Hochzeits­gesellschaften. Vom Hotel aus kann man Jeep- und Kamelsafaris organisieren lassen.

Lage Das Samode Palace liegt 42 km, rund eine Fahrstunde, nordöstlich von Jaipur und rund 60 km vom Flughafen entfernt.

Angebot Das Palasthotel bietet sei­nen Gästen zwei überaus geschmackvoll ein­ge­richtete Restaurants, die sowohl europäische als auch asiatisch/indische Küche ser­vie­ren. Sollten Sie Ihre Mahl­zeiten lieber am Swimmingpool oder auf dem Zimmer einnehmen wollen, ist das selbst­ver­ständ­lich möglich.