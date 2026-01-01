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Samode Palace

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Jaipur

Wer ein richtig königliches Palast­erlebnis erfahren will, ist hier an der besten Adresse. Der Samode Palace ist ein Traum für jeden Reisenden und ein Aufent­halt hier ist sicherlich ein Höhepunkt einer Rajasthan Reise.

Beschreibung

Einleitung
Für Abkühlung sorgen ein Swim­mingpool und ein Jacuzzi. Fer­ner stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, ein Sou­venirshop und eine Bibliothek zur Ver­fügung, gratis Internetzugang. Abends werden oft Ver­anstaltungen und Shows organisiert. Das Hotel ist ein beliebter Ort für Hochzeits­gesellschaften. Vom Hotel aus kann man Jeep- und Kamelsafaris organisieren lassen.
Lage
Das Samode Palace liegt 42 km, rund eine Fahrstunde, nordöstlich von Jaipur und rund 60 km vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Palasthotel bietet sei­nen Gästen zwei überaus geschmackvoll ein­ge­richtete Restaurants, die sowohl europäische als auch asiatisch/indische Küche ser­vie­ren. Sollten Sie Ihre Mahl­zeiten lieber am Swimmingpool oder auf dem Zimmer einnehmen wollen, ist das selbst­ver­ständ­lich möglich.
Zimmer
Die 43 Zimmer des Samode Palace sind unterteilt in Deluxe Zimmer, Deluxe Suite und Royal Suite. Alle Zimmer sind individuell eingerichtet und mit warmen Farben gestaltet. Viel Holz und traditionelle indische Materialien wurden verwendet, um den Gästen ein Maximum an Wohl­befinden zu ermöglichen. Die Zimmer ver­fügen über Bad/Dusche, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn. Deluxe Sui­te und Royal Suite haben zudem einen privaten Balkon. Die grossen exklusiven Royal Suiten haben zur königlichen Einrichtung einen privaten Jacuzzi.
Preis auf Anfrage

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