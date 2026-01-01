Samode Haveli
Jaipur
Beschreibung
Einleitung
Gartenanlage mit grossem Swimmingpool, Jacuzzi, Kinderpool, Dampfbad, Spa, Yoga, Fitnessraum, Poolbar und Souvenirladen. Business Center, gratis Internetzugang.
Lage
Mitten in der Altstadt von Jaipur. Die Fahrzeit zum Flughafen dauert etwa 30 Minuten, zum Bahnhof rund 10 Minuten.
Angebot
Das pompös dekorierte Restaurant mit den Freskenmalereien ist schon seiner Einrichtung wegen ein Erlebnis. Es bietet traditionelle Küche aus Rajasthan sowie auch einige internationale Gerichte an. Am Mittag wird oft ein Buffet zubereitet. Kleinere Gerichte werden dem Gast auch am Swimmingpool und im Innenhof serviert.
Zimmer
Die 39 mit viel Charme und Liebe zum Detail ausgestatteten Zimmer sind unterteilt in Deluxe Room (15), Deluxe Suite (15), Sheesh Mahal Suite (2) und Haveli Suite (7). Alle Zimmer und Suiten sind individuell gestaltet und bergen Schätze und Antiquitäten, welche die Kultur Indiens widerspiegeln. Sie verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher. Die Unterkunft in einer der prunkvollen Suiten ist ein wahrlich königliches Erlebnis. Sie unterscheiden sich in der Grösse und Ausstattung von den Deluxe Zimmern.
Preis auf Anfrage
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