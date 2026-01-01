Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

Samode Haveli

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Jaipur

Hier wird der Gast in die grosse Ver­gan­gen­heit Rajasthans und der Maharadschas versetzt. Klein, speziell, gemütlich und mit viel Charme. Erwarten Sie nicht den ultima­tiven Luxus und Perfektion, sondern die unverfälschte Kultur Indiens.

Beschreibung

Einleitung
Gartenanlage mit grossem Swim­ming­pool, Jacuzzi, Kinder­pool, Dampfbad, Spa, Yoga, Fit­ness­raum, Pool­­bar und Souvenirladen. Business Center, gratis Internetzugang.
Lage
Mitten in der Altstadt von Jaipur. Die Fahrzeit zum Flug­hafen dauert etwa 30 Minu­­ten, zum Bahnhof rund 10 Minuten.
Angebot
Das pompös dekorierte Res­taurant mit den Fresken­malereien ist schon seiner Einrichtung wegen ein Erlebnis. Es bietet traditionelle Küche aus Rajasthan so­wie auch einige internationale Gerichte an. Am Mittag wird oft ein Buffet zubereitet. Kleinere Gerichte werden dem Gast auch am Swim­ming­pool und im Innenhof serviert.
Zimmer
Die 39 mit viel Charme und Liebe zum Detail ausgestatteten Zimmer sind unterteilt in Deluxe Room (15), Deluxe Suite (15), Sheesh Mahal Suite (2) und Haveli Suite (7). Alle Zim­mer und Suiten sind individuell ge­staltet und bergen Schätze und Anti­quitäten, welche die Kultur Indiens wider­spiegeln. Sie verfügen über Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Tele­fon, Mini­­bar, Safe und Kaffee-/Tee­kocher. Die Unter­­kunft in einer der prunk­vollen Suiten ist ein wahrlich königliches Er­leb­nis. Sie unter­scheiden sich in der Grös­se und Aus­stattung von den Deluxe Zim­mern.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen