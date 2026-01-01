Beschreibung

Einleitung Gartenanlage mit grossem Swim­ming­pool, Jacuzzi, Kinder­pool, Dampfbad, Spa, Yoga, Fit­ness­raum, Pool­­bar und Souvenirladen. Business Center, gratis Internetzugang.

Lage Mitten in der Altstadt von Jaipur. Die Fahrzeit zum Flug­hafen dauert etwa 30 Minu­­ten, zum Bahnhof rund 10 Minuten.

Angebot Das pompös dekorierte Res­taurant mit den Fresken­malereien ist schon seiner Einrichtung wegen ein Erlebnis. Es bietet traditionelle Küche aus Rajasthan so­wie auch einige internationale Gerichte an. Am Mittag wird oft ein Buffet zubereitet. Kleinere Gerichte werden dem Gast auch am Swim­ming­pool und im Innenhof serviert.