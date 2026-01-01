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Jai Mahal Palace

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Jaipur

Unsere bevorzugte Adresse in der Kate­gorie Palasthotels. Die Restau­rants im Jai Mahal Palace sind stadtbekannt und erfreuen jeden Gourmet.

Beschreibung

Einleitung
Einmalig ist das grosse Garten­schach mit den Maharadscha Figuren. Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness Center, Putting Green, Tennis und Bad­min­ton.
Lage
Das Hotel befindet sich bei der Innen­stadt unweit des Einkaufszentrums und zahl­reicher historischer Sehens­wür­dig­kei­ten. Zum Flughafen sind es 14 km, zum Bahnhof rund 2 km.
Angebot
Die Gäste haben die Mög­lichkeit sich im Gourmetrestaurant «Cinna­mon» mit indischen Ge­rich­ten verwöhnen zu lassen. Im «Giardino» Gartenrestaurant werden italienische Spezialitäten serviert und im «Marble Arch» haben Sie die Aus­wahl aus diversen internationalen Ge­rich­ten und Spe­zia­litäten vom Buffet. Für den Cock­tail oder den Schlummertrunk lädt die «Mari­gold» Bar im alt­eng­lischen Stil ein.
Zimmer
Die 100 Zimmer und Suiten sind geschmackvoll und komfortabel ausgestattet. Von den meis­ten Zim­mern aus hat man einen wunderbaren Aus­blick auf die traumhafte Gartenanlage.
Luxury (67): Modern eingerichtete Zimmer mit Marmor­böden, ausgestattet mit Bad und separater Dusch­kabine, Klima­anlage, Fern­seher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe und Kaffee-/Tee­­kocher.
Luxury sit-out (17): Diese Zimmer haben zusätzlich noch besonders gross­zügige Sitz­gelegenheiten.
Die Luxury Suiten (6) sind ein Erlebnis und erinnern an die alten Maharadscha Zeiten. Alle haben ein grosses Wohn­zimmer mit edler Möblie­rung und ein Palast-Schlaf­zim­mer.
Preis auf Anfrage

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