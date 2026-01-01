Beschreibung

Einleitung Einmalig ist das grosse Garten­schach mit den Maharadscha Figuren. Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness Center, Putting Green, Tennis und Bad­min­ton.

Lage Das Hotel befindet sich bei der Innen­stadt unweit des Einkaufszentrums und zahl­reicher historischer Sehens­wür­dig­kei­ten. Zum Flughafen sind es 14 km, zum Bahnhof rund 2 km.

Angebot Die Gäste haben die Mög­lichkeit sich im Gourmetrestaurant «Cinna­mon» mit indischen Ge­rich­ten verwöhnen zu lassen. Im «Giardino» Gartenrestaurant werden italienische Spezialitäten serviert und im «Marble Arch» haben Sie die Aus­wahl aus diversen internationalen Ge­rich­ten und Spe­zia­litäten vom Buffet. Für den Cock­tail oder den Schlummertrunk lädt die «Mari­gold» Bar im alt­eng­lischen Stil ein.