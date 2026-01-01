Jai Mahal Palace
Jaipur
Beschreibung
Einleitung
Einmalig ist das grosse Gartenschach mit den Maharadscha Figuren. Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness Center, Putting Green, Tennis und Badminton.
Lage
Das Hotel befindet sich bei der Innenstadt unweit des Einkaufszentrums und zahlreicher historischer Sehenswürdigkeiten. Zum Flughafen sind es 14 km, zum Bahnhof rund 2 km.
Angebot
Die Gäste haben die Möglichkeit sich im Gourmetrestaurant «Cinnamon» mit indischen Gerichten verwöhnen zu lassen. Im «Giardino» Gartenrestaurant werden italienische Spezialitäten serviert und im «Marble Arch» haben Sie die Auswahl aus diversen internationalen Gerichten und Spezialitäten vom Buffet. Für den Cocktail oder den Schlummertrunk lädt die «Marigold» Bar im altenglischen Stil ein.
Zimmer
Die 100 Zimmer und Suiten sind geschmackvoll und komfortabel ausgestattet. Von den meisten Zimmern aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die traumhafte Gartenanlage.
Luxury (67): Modern eingerichtete Zimmer mit Marmorböden, ausgestattet mit Bad und separater Duschkabine, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Luxury sit-out (17): Diese Zimmer haben zusätzlich noch besonders grosszügige Sitzgelegenheiten.
Die Luxury Suiten (6) sind ein Erlebnis und erinnern an die alten Maharadscha Zeiten. Alle haben ein grosses Wohnzimmer mit edler Möblierung und ein Palast-Schlafzimmer.
Luxury (67): Modern eingerichtete Zimmer mit Marmorböden, ausgestattet mit Bad und separater Duschkabine, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Luxury sit-out (17): Diese Zimmer haben zusätzlich noch besonders grosszügige Sitzgelegenheiten.
Die Luxury Suiten (6) sind ein Erlebnis und erinnern an die alten Maharadscha Zeiten. Alle haben ein grosses Wohnzimmer mit edler Möblierung und ein Palast-Schlafzimmer.
Preis auf Anfrage
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