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The St. Regis Goa Resort

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Goa

Beschreibung

Einleitung
Das luxuriöse Resort gefällt durch seine schöne Architektur und den tropischen, mit Lagunen gestalteten Garten. Die portugiesisch inspirierte
Anlage am einladenden Mobor Strand versprüht einen besonderen Charme und spricht anspruchsvolle, ruhesuchende Gäste an. Die Restaurants
geniessen einen ausgezeichneten Ruf.
Preis auf Anfrage

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