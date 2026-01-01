The St. Regis Goa Resort
Goa
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Resort gefällt durch seine schöne Architektur und den tropischen, mit Lagunen gestalteten Garten. Die portugiesisch inspirierte
Anlage am einladenden Mobor Strand versprüht einen besonderen Charme und spricht anspruchsvolle, ruhesuchende Gäste an. Die Restaurants
geniessen einen ausgezeichneten Ruf.
Anlage am einladenden Mobor Strand versprüht einen besonderen Charme und spricht anspruchsvolle, ruhesuchende Gäste an. Die Restaurants
geniessen einen ausgezeichneten Ruf.
Preis auf Anfrage
Loading map...