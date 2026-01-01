Ahilya by the Sea
Goa
Beschreibung
Einleitung
Infinity Swimmingpool plus ein kleiner Pool sowie ein kleines Spa.
Lage
Das Hotel liegt leicht erhöht im Osten des Coco Beaches und wird nur durch eine Mauer vom Indischen Ozean getrennt. Der Strand ist ein guter Ausgangsort um Delphine zu beobachten, hingegen ist er nur bedingt zum Baden geeignet. Wenige lokale Restaurants sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen Goa beträgt rund 50 Minuten.
Angebot
Ahilya by the Sea ist bekannt für seine hervorragende Küche. A la carte Menüs mit Elementen aus der lokalen sowie der französischen Küche und etwas Fangfrisches stehen täglich zur Auswahl. Das Abendessen findet im Freien statt und wird jeden Abend an einem neuen Ort serviert.
Zimmer
Die neun Zimmer sind alle individuell, mit sehr viel Geschmack eingerichtet und verteilen sich über drei Villen. Die Zimmer in der Sunrise Villa sind aufwändiger gestaltet und bieten etwas mehr Platz. Alle Zimmer sind zum Meer gerichtet.
Preis auf Anfrage
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