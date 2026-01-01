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Ahilya by the Sea

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Goa

Der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Lauschen Sie dem Rauschen des Meeres und erfahren Sie eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit. Hat man hier einmal eingecheckt, möchte man diesen magischen Ort der Ruhe gar nicht mehr verlassen. Die ganze Anlage ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die vielen Kunstgegenstände werden Sie faszinieren!

Beschreibung

Einleitung
Infinity Swimming­pool plus ein kleiner Pool sowie ein kleines Spa.
Lage
Das Hotel liegt leicht erhöht im Osten des Coco Beaches und wird nur durch eine Mauer vom Indischen Ozean getrennt. Der Strand ist ein guter Ausgangsort um Del­phine zu beobachten, hingegen ist er nur be­dingt zum Baden geeignet. Wenige lokale Restau­rants sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen Goa beträgt rund 50 Minuten.
Angebot
Ahilya by the Sea ist be­kannt für seine hervorragende Küche. A la carte Menüs mit Elementen aus der lokalen sowie der französischen Küche und etwas Fangfrisches stehen täglich zur Auswahl. Das Abendessen findet im Freien statt und wird jeden Abend an einem neuen Ort serviert.
Zimmer
Die neun Zimmer sind alle individuell, mit sehr viel Geschmack eingerichtet und verteilen sich über drei Villen. Die Zimmer in der Sunrise Villa sind aufwändiger gestaltet und bieten etwas mehr Platz. Alle Zimmer sind zum Meer gerichtet.
Preis auf Anfrage

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