Mercure Goa Devaaya Retreat
Goa
Beschreibung
Einleitung
Nebst dem Ayurveda Angebot verfügt das Resort auch über einen Fitnessraum, einen Yoga Pavillion und einen grosszügigen Swimmingpool. Zudem gibt es einen Freizeitraum mit Tischspielen, Büchern und kostenlosem Internetzugang. Old Goa mit seinen historischen Kirchen und portugiesischen Häusern ist in kurzer Zeit erreichbar. Zu den Ausflugsmöglichkeiten in der Gegend zählen Bootstouren, Spaziergänge, Vogelbeobachtungen oder der Besuch einer Gewürzfarm. Während einer Panchakarma Kur wird empfohlen, das Gelände nicht zu verlassen, um sich voll und ganz auf die Wirkung der Therapie zu konzentrieren. Auf der Insel gibt es keinen Strand. Die idyllischen Yoga- und Meditationsplätze direkt am Wasser lassen Sie die Hektik der Welt vergessen.
Lage
Auf der kleinen Insel Divar am Mandovi Fluss gelegen, von Old Goa dauert die Überfahrt mit der Fähre bloss fünf Minuten. Panaji liegt 20 Fahrminuten und der Flughafen von Goa 60 Minuten entfernt.
Angebot
Auf der Speisekarte stehen ausschliesslich vegetarische Ayurveda Gerichte, welche in drei verschiedenen Essbereichen im Resort («Malar», «Manos» und «Amboi») serviert werden. Den ayurvedischen Grundsätzen folgend, sind weder Alkohol noch Kaffee, Fisch und Eier erhältlich. Vom «Manos» aus hat man einen wunderbaren Blick auf den idyllischen Fluss.
Zimmer
Die 60 Villen und Häuser versprühen eine typisch goanische Atmosphäre. Wie in Goa weit verbreitet, ist jedes Häuschen in bunten, warmen Farben unterschiedlich gestrichen und mit dunklen Möbeln im portu- giesischen Stil eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Bad, Klimaanlage, Ventilator, Fernseher, Telefon, Kühlschrank sowie über eine eigene Terrasse oder Balkon mit Blick auf den Fluss oder den grünen Garten.
Superior (36): Befinden sich in zwei- bis dreistöckigen Gebäuden mit 12 bis 24 Zimmern.
Villa (21): In ein- bis zweistöckigen Häuschen, sie haben ein modernes, helles Badezimmer und Balkon mit Liegestühlen.
Superior (36): Befinden sich in zwei- bis dreistöckigen Gebäuden mit 12 bis 24 Zimmern.
Villa (21): In ein- bis zweistöckigen Häuschen, sie haben ein modernes, helles Badezimmer und Balkon mit Liegestühlen.
Preis auf Anfrage
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