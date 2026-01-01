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Mercure Goa Devaaya Retreat

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Goa

Ein sympathisches Resort, das vor allem jene Gäste anspricht, welche gerne die wohltuende Wirkung einer Ayurvedakur genies­sen möchten. Hier fühlen sich auch Gäste wohl, welche zum ersten Mal eine Ayurve­dakur ausprobieren.

Beschreibung

Einleitung
Nebst dem Ayurveda Angebot verfügt das Resort auch über einen Fitnessraum, einen Yoga Pavillion und einen grosszügigen Swim­mingpool. Zu­dem gibt es einen Freizeitraum mit Tischspielen, Büchern und kostenlosem Internetzugang. Old Goa mit seinen historischen Kir­chen und portugiesischen Häusern ist in kurzer Zeit erreichbar. Zu den Ausflugsmöglichkeiten in der Ge­gend zählen Boots­­touren, Spaziergänge, Vogel­beob­ach­tungen oder der Besuch einer Gewürzfarm. Während einer Panchakarma Kur wird empfohlen, das Gelände nicht zu verlassen, um sich voll und ganz auf die Wirkung der The­rapie zu konzentrieren. Auf der Insel gibt es keinen Strand. Die idyllischen Yoga- und Meditationsplätze direkt am Was­ser lassen Sie die Hektik der Welt vergessen.
Lage
Auf der kleinen Insel Divar am Mandovi Fluss gelegen, von Old Goa dauert die Überfahrt mit der Fähre bloss fünf Minuten. Panaji liegt 20 Fahrminuten und der Flug­hafen von Goa 60 Minuten entfernt.
Angebot
Auf der Speisekarte stehen ausschliesslich vegetarische Ayurveda Gerichte, welche in drei verschiedenen Essbereichen im Resort («Malar», «Manos» und «Amboi») serviert werden. Den ayurvedischen Grund­sätzen folgend, sind weder Alkohol noch Kaffee, Fisch und Eier erhältlich. Vom «Manos» aus hat man einen wunderbaren Blick auf den idyllischen Fluss.
Zimmer
Die 60 Villen und Häuser ver­sprü­hen eine typisch goanische Atmosphäre. Wie in Goa weit ver­breitet, ist jedes Häuschen in bunten, warmen Farben unterschiedlich gestrichen und mit dunklen Möbeln im por­tu­- giesischen Stil eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Bad, Klima­anlage, Ventilator, Fernseher, Telefon, Kühl­schrank sowie über eine eigene Terrasse oder Balkon mit Blick auf den Fluss oder den grünen Garten.
Superior (36): Befinden sich in zwei- bis dreistöckigen Ge­bäu­den mit 12 bis 24 Zimmern.
Villa (21): In ein- bis zweistöckigen Häuschen, sie haben ein modernes, helles Badezimmer und Balkon mit Liege­stühlen.
Preis auf Anfrage

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