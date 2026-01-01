ITC Grand Goa Resort & Spa
Goa
Beschreibung
Einleitung
Grosser, schöner Swimmingpool, Kinderpool, Whirlpool, Fitnesscenter, Tennis, Yoga. «Kaya Kalp» Spa mit Ayurveda und Massagen.
Lage
Am Arossim Strand beim gleichnamigen Dorf, Fahrzeit zum Flughafen 20 Minuten, nach Nord-Goa eine Stunde.
Angebot
Tolle Auswahl an erstklassigen, innovativen Restaurants: «Ottimo Cucina Italiana», «Pavilion Cafe», «Kebabs & Kurries» mit indischen Spezialitäten, «The Royal Afghan» Barbecue, «Temporo» und das «Farol» Pub. In der Umgebung befinden sich viele lokale Restaurants.
Zimmer
Einem goanischen Dorf nachempfundene Anordnung von Häusern, welche jeweils vier Zimmer auf zwei Etagen beherbergen. Die insgesamt 248 Zimmer und Suiten haben einen grossen Balkon resp. Terrasse, ein modernes Marmorbadezimmer mit versenkter Sitz-Badewanne und einer separaten Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Garden View: Diese Zimmer sind 41 m² gross und bieten Sicht auf den Garten.
Lagoon View: Gleich gross wie Garden View, mit Ausblick auf die Lagune.
Sea View: Gleich gross wie Garden View, mit wunderbarer Meersicht.
Garden View: Diese Zimmer sind 41 m² gross und bieten Sicht auf den Garten.
Lagoon View: Gleich gross wie Garden View, mit Ausblick auf die Lagune.
Sea View: Gleich gross wie Garden View, mit wunderbarer Meersicht.
Preis auf Anfrage
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