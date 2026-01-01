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ITC Grand Goa Resort & Spa

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Goa

Ein angenehmes Ferien­resort von hohem Stand­ard, an einem tollen Strand mit einem schönen Swimmingpool und einem erstklassigen Spa Angebot.

Beschreibung

Einleitung
Grosser, schöner Swim­­ming­­­­­­pool, Kinder­pool, Whirlpool, Fit­nesscenter, Tennis, Yoga. «Kaya Kalp» Spa mit Ayur­veda und Mas­sagen.
Lage
Am Arossim Strand beim gleichnamigen Dorf, Fahr­zeit zum Flughafen 20 Minu­ten, nach Nord-Goa eine Stunde.
Angebot
Tolle Auswahl an erstklassigen, innovativen Restaurants: «Ottimo Cu­cina Italiana», «Pavilion Cafe», «Kebabs & Kur­ries» mit indischen Spezialitäten, «The Royal Afghan» Barbecue, «Temporo» und das «Farol» Pub. In der Um­­gebung befinden sich viele lokale Res­tau­rants.
Zimmer
Einem goanischen Dorf nachempfundene Anordnung von Häu­sern, welche jeweils vier Zimmer auf zwei Etagen beherbergen. Die insgesamt 248 Zim­­mer und Suiten haben einen grossen Balkon resp. Terrasse, ein modernes Marmor­bade­zimmer mit versenkter Sitz-Ba­de­wanne und einer separaten Dusche, Klimaanlage, Fern­se­her, Telefon, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.
Garden View: Diese Zimmer sind 41 m² gross und bieten Sicht auf den Garten.
Lagoon View: Gleich gross wie Garden View, mit Ausblick auf die La­gune.
Sea View: Gleich gross wie Garden View, mit wunderbarer Meersicht.
Preis auf Anfrage

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