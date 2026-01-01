Einem goanischen Dorf nachempfundene Anordnung von Häu­sern, welche jeweils vier Zimmer auf zwei Etagen beherbergen. Die insgesamt 248 Zim­­mer und Suiten haben einen grossen Balkon resp. Terrasse, ein modernes Marmor­bade­zimmer mit versenkter Sitz-Ba­de­wanne und einer separaten Dusche, Klimaanlage, Fern­se­her, Telefon, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn.

Garden View: Diese Zimmer sind 41 m² gross und bieten Sicht auf den Garten.

Lagoon View: Gleich gross wie Garden View, mit Ausblick auf die La­gune.

Sea View: Gleich gross wie Garden View, mit wunderbarer Meersicht.