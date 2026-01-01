Die Zimmer sind kli­ma­tisiert und mit Fernseher, Tele­­fon, gratis Internet­zugang (nur Suiten und Villen) sowie Föhn aus­­­ge­stattet. Die Suiten und Villen befinden sich auf der gegenüberliegenden Strassen­seite in einem separaten Hotel­be­reich und verfügen zusätzlich über eine Espresso Maschine, Teekocher und Mini­bar.

Deluxe (36): Die zweckmässig eingerichteten Zim­mer haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon (im oberen Stock), alle mit Sicht auf den Swimmingpool.

Suite (6): Die Suiten bieten einen Wohn-/Ess­bereich sowie einen Balkon und ein Bade­­zimmer mit Du­sche.

Villa (5): Die Villen haben einen hellen Holz­boden, einen zusätzlichen Wohn­bereich so­wie ein Bade­zimmer mit Badewanne und separater Regen­dusche. Sie wirken hell und frisch.