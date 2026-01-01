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Casa De Goa Boutique Resort

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Goa

Für Gäste welche die sympathische Atmosphäre eines stilvollen Klein­hotels und die gute Lage im lebhaften Dorf schätzen. Calangute ist ein attraktives und interessantes Dorf; die lokalen Restau­rants und Geschäfte auszukundschaften macht richtig Spass.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool mit kleinem Gar­ten und Liegebetten. Wasser­sport und Strandhütten am nahen, belebten Calangute Strand. Im Dorf finden Sie zahlreiche Geschäfte und Restau­rants.
Lage
Im lebhaften Dorf Calangute, 250 m zum Strand und rund eine Fahrstunde zum Flug­hafen. Durch die zentrale Lage kann zeitweise etwas Lärmemission vom Dorf nicht ausgeschlossen werden.
Angebot
Res­tau­­­rant mit lokalen und internatio­nalen Gerichten. Coffee Lounge.
Zimmer
Die Zimmer sind kli­ma­tisiert und mit Fernseher, Tele­­fon, gratis Internet­zugang (nur Suiten und Villen) sowie Föhn aus­­­ge­stattet. Die Suiten und Villen befinden sich auf der gegenüberliegenden Strassen­seite in einem separaten Hotel­be­reich und verfügen zusätzlich über eine Espresso Maschine, Teekocher und Mini­bar.
Deluxe (36): Die zweckmässig eingerichteten Zim­mer haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon (im oberen Stock), alle mit Sicht auf den Swimmingpool.
Suite (6): Die Suiten bieten einen Wohn-/Ess­bereich sowie einen Balkon und ein Bade­­zimmer mit Du­sche.
Villa (5): Die Villen haben einen hellen Holz­boden, einen zusätzlichen Wohn­bereich so­wie ein Bade­zimmer mit Badewanne und separater Regen­dusche. Sie wirken hell und frisch.
Preis auf Anfrage

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