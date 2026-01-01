Casa De Goa Boutique Resort
Goa
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit kleinem Garten und Liegebetten. Wassersport und Strandhütten am nahen, belebten Calangute Strand. Im Dorf finden Sie zahlreiche Geschäfte und Restaurants.
Lage
Im lebhaften Dorf Calangute, 250 m zum Strand und rund eine Fahrstunde zum Flughafen. Durch die zentrale Lage kann zeitweise etwas Lärmemission vom Dorf nicht ausgeschlossen werden.
Angebot
Restaurant mit lokalen und internationalen Gerichten. Coffee Lounge.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und mit Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang (nur Suiten und Villen) sowie Föhn ausgestattet. Die Suiten und Villen befinden sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite in einem separaten Hotelbereich und verfügen zusätzlich über eine Espresso Maschine, Teekocher und Minibar.
Deluxe (36): Die zweckmässig eingerichteten Zimmer haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon (im oberen Stock), alle mit Sicht auf den Swimmingpool.
Suite (6): Die Suiten bieten einen Wohn-/Essbereich sowie einen Balkon und ein Badezimmer mit Dusche.
Villa (5): Die Villen haben einen hellen Holzboden, einen zusätzlichen Wohnbereich sowie ein Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche. Sie wirken hell und frisch.
Deluxe (36): Die zweckmässig eingerichteten Zimmer haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon (im oberen Stock), alle mit Sicht auf den Swimmingpool.
Suite (6): Die Suiten bieten einen Wohn-/Essbereich sowie einen Balkon und ein Badezimmer mit Dusche.
Villa (5): Die Villen haben einen hellen Holzboden, einen zusätzlichen Wohnbereich sowie ein Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche. Sie wirken hell und frisch.
Preis auf Anfrage
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