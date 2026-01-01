Die 153 Zimmer und Suiten sind in modernem Design mit luxuriösen Annehmlichkeiten ein­gerichtet. Von der Terrasse oder den Gartensitzplätzen schweift der Blick über die grüne Landschaft. Sämtliche Zimmer verfügen über ein besonders schönes Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.

Terrace (69): 44 m² grosse, teilweise um den Pool gelegene Zimmer mit gemütlicher Terrasse oder Gartensitzplatz, wo Sie die schönen, lauen Abende verbringen können.

Diwa Room (27): Die 66 m² grossen Diwa Zimmer lassen keine Wünsche offen.

Sie bieten viel Komfort und Privatsphäre und sind mit privater Terrasse oder Balkon konzipiert sowie mit höchstem technischem Standard ausgestattet. Der abgetrennte «The Diwa Club by Alila» innerhalb des Resorts hat einen sepa­raten 34 m langen Swimmingpool. Das Früh­stück wird ganztags im exklusiv für die Club Gäste zugänglichen «Bistro» serviert. Weitere kostenlose Annehm­lichkeiten des Clubs sind persönliches check-in/check-out und Transfers vom/zum Flughafen.