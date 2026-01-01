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Alila Diwa Goa & The Diwa Club by Alila

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Goa

Punkto Freizeitangebot, Design und kulinarischem Konzept sicherlich etwas vom Originellsten, was Goas Hotellerie zu bieten hat. Familien mit Kindern stehen vielseitige Unterhaltungsmöglichkeiten offen. Die Lage inmitten der Reisfelder ist traumhaft.

Beschreibung

Einleitung
Höhepunkt ist der attraktive, pal­men­gesäumte Swimmingpool, der in die anliegenden Reis­felder zu verschwinden scheint. Im wunderschönen Spa mit Sauna, Beautysalon und Yoga Center können wohl­tuende Massagen und Ayurveda Behandlungen gebucht werden. Fitnessraum, Kino, Tischfussball, Bibliothek, Kinder­pool und -club. Aktivitäten wie Cricket, Beach­volley­ball, Para­sailing und Velotouren werden gerne für Sie organisiert.
Lage
An sehr ruhiger Lage beim Dorf Majorda, umgeben von Reisfeldern und Palmen. Der nächste Strand (natur­belassen) ist 600 m entfernt und bequem per Velo, gratis Shuttle (von 7-19 Uhr) oder zu Fuss in 10 Geh­minuten erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 25 Minuten.
Angebot
Einheimische und internationale Spe­­zia­li­täten gibt es im Hauptrestaurant «VIVO», wo Sie an fünf Sta­tionen den Köchen zusehen können. Das «Spice Studio» entführt den Gast in die authentische Küche Südindiens und lässt fast vergessene Kochtraditionen aufleben. Auf Wunsch können Koch­kurse und Marktbesuche organisiert werden. In der «Edge Bar & Lounge» am Swimmingpool kann man an der längsten Bar Goas in gediegenen Lederfauteuils mit Blick auf die Reis­felder gemütlich den Tag ausklingen lassen. Ein paar lokale Restaurants und Läden befinden sich in Geh­distanz.
Zimmer

Die 153 Zimmer und Suiten sind in modernem Design mit luxuriösen Annehmlichkeiten ein­gerichtet. Von der Terrasse oder den Gartensitzplätzen schweift der Blick über die grüne Landschaft. Sämtliche Zimmer verfügen über ein besonders schönes Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Terrace (69): 44 m² grosse, teilweise um den Pool gelegene Zimmer mit gemütlicher Terrasse oder Gartensitzplatz, wo Sie die schönen, lauen Abende verbringen können.
Diwa Room (27): Die 66 m² grossen Diwa Zimmer lassen keine Wünsche offen.

Sie bieten viel Komfort und Privatsphäre und sind mit privater Terrasse oder Balkon konzipiert sowie mit höchstem technischem Standard ausgestattet. Der abgetrennte «The Diwa Club by Alila» innerhalb des Resorts hat einen sepa­raten 34 m langen Swimmingpool. Das Früh­stück wird ganztags im exklusiv für die Club Gäste zugänglichen «Bistro» serviert. Weitere kostenlose Annehm­lichkeiten des Clubs sind persönliches check-in/check-out und Transfers vom/zum Flughafen.

Preis auf Anfrage

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