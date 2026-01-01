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Taj Holiday Village Resort & Spa

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Goa

Ein Ferienresort mit frischem Auftritt, gemütlich und mit Flair. Wunder­­schön ist die tropische Gar­ten­anlage. Ein guter Tipp auch für Familien.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swim­ming­pool im Pal­mengarten, Kinderbecken und Spielplatz, vielseitiges Sport Center. Spa mit breitem Angebot an Ayurveda und Mas­sagen. Fitnesscenter, Tennis, Bad­min­ton, Tischtennis, Squash, 5-Loch Golfplatz. Das Resort bietet zahlreiche Wasser­sport­mög­lichkeiten. Kinder­club und Bibliothek. Hier ist immer etwas los!
Lage
Vom Sinquerim Beach aus erreichen Sie zu Fuss lokale Restaurants und Shops. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt etwa eine Stunde.
Angebot
Im eleganten, im Schatten unter dem gleichnamigen Baum stehenden «Banyan Tree» Restaurant werden thailän­dische Spezia­li­tä­ten serviert. Das «Beach House» hat sich auf die regionale Küche ausgerichtet und am Strand befindet sich das «Caravela» Restaurant mit schönem Blick auf das Meer. Natürlich fehlt die Poolbar nicht.
Zimmer
Die 142 Zimmer ver­fügen über Klima­anlage, Fern­­­seher, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Tee­­­kocher.
Superior Garden View with Balcony: In angenehmen Farbtönen gestaltete Zim­­mer mit Balkon, Giebel­decke und hellem Stein­boden. Sie sind in Bungalows mit 4-8 Wohn­­ein­heiten untergebracht. Schönes Bade­­zim­mer mit Bad und teilweise separater Dusche. Die Zimmer sind im Ver­gleich zu anderen Resorts relativ klein.
Superior Garden View with Sit-out: In Bun­galows mit 1-8 Wohneinheiten untergebracht. Sie verfügen alle über eine private Ter­ras­se mit Sitzgelegenheiten.
Premium Cottage Garden View: Liegen näher zum Meer und verfügen zusätzlich über einen Tisch mit Stühlen und eine Hänge­matte im Garten.
Preis auf Anfrage

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