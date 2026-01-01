Taj Holiday Village Resort & Spa
Goa
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool im Palmengarten, Kinderbecken und Spielplatz, vielseitiges Sport Center. Spa mit breitem Angebot an Ayurveda und Massagen. Fitnesscenter, Tennis, Badminton, Tischtennis, Squash, 5-Loch Golfplatz. Das Resort bietet zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. Kinderclub und Bibliothek. Hier ist immer etwas los!
Lage
Vom Sinquerim Beach aus erreichen Sie zu Fuss lokale Restaurants und Shops. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt etwa eine Stunde.
Angebot
Im eleganten, im Schatten unter dem gleichnamigen Baum stehenden «Banyan Tree» Restaurant werden thailändische Spezialitäten serviert. Das «Beach House» hat sich auf die regionale Küche ausgerichtet und am Strand befindet sich das «Caravela» Restaurant mit schönem Blick auf das Meer. Natürlich fehlt die Poolbar nicht.
Zimmer
Die 142 Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Superior Garden View with Balcony: In angenehmen Farbtönen gestaltete Zimmer mit Balkon, Giebeldecke und hellem Steinboden. Sie sind in Bungalows mit 4-8 Wohneinheiten untergebracht. Schönes Badezimmer mit Bad und teilweise separater Dusche. Die Zimmer sind im Vergleich zu anderen Resorts relativ klein.
Superior Garden View with Sit-out: In Bungalows mit 1-8 Wohneinheiten untergebracht. Sie verfügen alle über eine private Terrasse mit Sitzgelegenheiten.
Premium Cottage Garden View: Liegen näher zum Meer und verfügen zusätzlich über einen Tisch mit Stühlen und eine Hängematte im Garten.
Superior Garden View with Balcony: In angenehmen Farbtönen gestaltete Zimmer mit Balkon, Giebeldecke und hellem Steinboden. Sie sind in Bungalows mit 4-8 Wohneinheiten untergebracht. Schönes Badezimmer mit Bad und teilweise separater Dusche. Die Zimmer sind im Vergleich zu anderen Resorts relativ klein.
Superior Garden View with Sit-out: In Bungalows mit 1-8 Wohneinheiten untergebracht. Sie verfügen alle über eine private Terrasse mit Sitzgelegenheiten.
Premium Cottage Garden View: Liegen näher zum Meer und verfügen zusätzlich über einen Tisch mit Stühlen und eine Hängematte im Garten.
Preis auf Anfrage
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