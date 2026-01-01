Beschreibung

Einleitung Grosser Swim­ming­pool im Pal­mengarten, Kinderbecken und Spielplatz, vielseitiges Sport Center. Spa mit breitem Angebot an Ayurveda und Mas­sagen. Fitnesscenter, Tennis, Bad­min­ton, Tischtennis, Squash, 5-Loch Golfplatz. Das Resort bietet zahlreiche Wasser­sport­mög­lichkeiten. Kinder­club und Bibliothek. Hier ist immer etwas los!

Lage Vom Sinquerim Beach aus erreichen Sie zu Fuss lokale Restaurants und Shops. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt etwa eine Stunde.

Angebot Im eleganten, im Schatten unter dem gleichnamigen Baum stehenden «Banyan Tree» Restaurant werden thailän­dische Spezia­li­tä­ten serviert. Das «Beach House» hat sich auf die regionale Küche ausgerichtet und am Strand befindet sich das «Caravela» Restaurant mit schönem Blick auf das Meer. Natürlich fehlt die Poolbar nicht.