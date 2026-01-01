The Orchid
Peking
Beschreibung
Einleitung
The Orchid bietet keine klassischen Freizeiteinrichtungen, punktet jedoch mit einem Concierge-Service, der Aktivitäten wie Hutong Spaziergänge und kulturelle Erlebnisse organisiert. Individuelle Sitzecken im Garten laden zum Verweilen ein und von der Dachterrasse eröffnet sich ein herrlichen Blick über die Dächer des Hutong-Viertels und teilweise bis zum Himmelstempel - besonders bei Sonnenuntergang ein unvergesslicher Moment.
Lage
In einer kleinen Gasse mitten in einem Hutong-Viertel, nur wenige Gehminuten von den berühmten Trommel- und Glockentürmen. Die Umgebung bietet zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte, die das traditionelle Flair Pekings widerspiegeln. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt 60-90 Minuten.
Angebot
Das Restaurant «Toast» bietet raffinierte mediterrane Mezze mit frischen, saisonalen Zutaten - ein echter Geheimtipp, nicht nur für Hotelgäste. Im «Furongji» trifft kantonesische Dim Sum Tradition auf moderne Kreativität. «The Bake Shop Cafe» mit eigener Bäckerei verwöhnt Sie mit frischen Backwaren, leckeren Sandwiches und leichten Snacks und im «Baojian» können Sie bei einem erfrischenden Cocktail oder erlesenen Whiskey den Tag ausklingen lassen.
Zimmer
Die 13 kleinen, gemütlich und individuell gestalteten Zimmer verteilen sich auf mehrere kleine verwinkelte Gebäude im traditionellen Hutong-Stil mit ummauerten Wohnhöfen. Jedes Zimmer ist einzigartig, liebevoll dekoriert und überzeugt mit einem gelungenen Mix aus modernem Design, hochwertiger Ausstattung und liebevollen Details. Sie sind ausgestattet mit einem Bad mit Regendusche, Klimaanlage, Bodenheizung, Fernseher, gratis Internetzugang, Luftreiniger, Wasserkocher und Föhn. Einige Zimmer verfügen über eigene Küchenzeilen, private Terrassen oder direkten Zugang zu begrünten Innenhöfen.
Preis auf Anfrage
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