Beschreibung

Einleitung The Orchid bietet keine klassischen Freizeiteinrichtungen, punktet jedoch mit einem Concierge-Service, der Aktivitäten wie Hutong Spaziergänge und kulturelle Erlebnisse organisiert. Individuelle Sitzecken im Garten laden zum Verweilen ein und von der Dachterrasse eröffnet sich ein herrlichen Blick über die Dächer des Hutong-Viertels und teilweise bis zum Himmelstempel - besonders bei Sonnenuntergang ein unvergesslicher Moment.

Lage In einer kleinen Gasse mitten in einem Hutong-Viertel, nur wenige Gehminuten von den berühmten Trommel- und Glockentürmen. Die Umgebung bietet zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte, die das traditionelle Flair Pekings widerspiegeln. Die Transferzeit zum Flug­hafen beträgt 60-90 Minuten.

Angebot Das Restaurant «Toast» bietet raffinierte mediterrane Mezze mit frischen, saisonalen Zutaten - ein echter Geheimtipp, nicht nur für Hotelgäste. Im «Furongji» trifft kantonesische Dim Sum Tradition auf moderne Kreativität. «The Bake Shop Cafe» mit eigener Bäckerei verwöhnt Sie mit frischen Backwaren, leckeren Sandwiches und leichten Snacks und im «Baojian» können Sie bei einem erfrischenden Cocktail oder erlesenen Whiskey den Tag ausklingen lassen.