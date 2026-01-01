The Peninsula Beijing
Peking
Beschreibung
Einleitung
Ein Hallenschwimmbad und ein modernes Fitnesscenter stehen Ihnen nach einem anstrengenden Besichtigungstag zur Verfügung - oder entspannen Sie sich bei einer Spa Anwendung im bekannten Peninsula Spa. Exklusive Einkaufspassage im Haus mit diversen Luxusbrands.
Lage
Die beliebte Fussgängerzone der Wangfujing Strasse mit Restaurants und Geschäften sowie die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind zu Fuss erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen 60–90 Minuten.
Angebot
Im fensterlosen «Huang Ting» werden in traditionellem «Hutong» Ambiente Dim Sum und andere kantonesische Spezialitäten serviert, im stilvollen «Jing» Restaurant gibt es zeitgemässe französische Gerichte mit Auszeichnung. Die stilvolle «Yun Summer Lounge» im 15. Stock bietet handgemixte Cocktails, leichte Snacks und einen traumhaften Blick über die Stadt (geöffnet April bis Oktober abends). Klassische Lobby Lounge.
Zimmer
Die 230 Suiten sind mit mindestens 60 m² die Grössten der Stadt. Sie stehen für Luxus und höchsten Komfort mit separatem Schlaf- und Wohn-/Essbereich sowie einer Garderobe und grossen Fenstern. Das geschmackvolle, klassische Ambiente sorgt für einen angenehmen Aufenthalt. Typisch für die Peninsula Hotels ist die moderne Elektronik in den Gästezimmern, mit der Sie sämtliche Funktionen per Knopfdruck steuern können. Ein weiteres Markenzeichen ist das luxuriöse Marmorbadezimmer mit integriertem Fernseher.
Superior Suite (16): 60 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt, Stockwerke fünf bis zwölf.
Deluxe Suite (81): Mit 65 m² noch etwas geräumiger als die Superior Suite in den Stockwerken fünf bis dreizehn verteilt.
Superior Suite (16): 60 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt, Stockwerke fünf bis zwölf.
Deluxe Suite (81): Mit 65 m² noch etwas geräumiger als die Superior Suite in den Stockwerken fünf bis dreizehn verteilt.
Preis auf Anfrage
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