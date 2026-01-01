Ein Hallen­schwimm­­­­bad und ein modernes Fitnesscen­ter stehen Ihnen nach einem anstrengenden Besich­tigungstag zur Ver­fügung - oder entspannen Sie sich bei einer Spa Anwendung im bekannten Peninsula Spa. Exklusive Einkaufspassage im Haus mit diversen Luxusbrands.

Im fensterlosen «Huang Ting» werden in traditionellem «Hutong» Ambiente Dim Sum und andere kantonesische Spezialitäten serviert, im stilvollen «Jing» Restaurant gibt es zeitgemässe französische Gerichte mit Auszeichnung. Die stilvolle «Yun Summer Lounge» im 15. Stock bietet handgemixte Cocktails, leichte Snacks und einen traumhaften Blick über die Stadt (geöffnet April bis Oktober abends). Klas­sische Lobby Lounge.

Die 230 Suiten sind mit mindestens 60 m² die Grössten der Stadt. Sie stehen für Luxus und höchsten Komfort mit separatem Schlaf- und Wohn-/Ess­be­reich sowie einer Garderobe und grossen Fenstern. Das geschmackvolle, klassische Am­­bi­­­ente sorgt für einen angenehmen Aufent­halt. Typisch für die Peninsula Hotels ist die mo­derne Elektronik in den Gäste­zimmern, mit der Sie sämtliche Funktionen per Knopf­­druck steuern können. Ein weiteres Marken­zei­chen ist das luxuriöse Mar­mor­­bade­zim­mer mit integriertem Fern­seher.

Superior Suite (16): 60 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt, Stockwerke fünf bis zwölf.

Deluxe Suite (81): Mit 65 m² noch etwas geräumiger als die Superior Suite in den Stockwerken fünf bis dreizehn verteilt.