Regent Beijing
Peking
Beschreibung
Einleitung
Spektakuläres Hallenschwimmbad, Jacuzzi, Sauna, modernes Fitnesscenter mit Aussicht auf die Stadt und exklusives Spa.
Lage
Ideal gelegen gleich neben der bekannten Fussgängerzone Wangfujing, wo sich zahlreiche Restaurants und Läden befinden. Die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind zu Fuss erreichbar. Eine Station der U-Bahn Linie 5 befindet sich gleich beim Hotel. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 50 Minuten.
Angebot
Im modernen «Jinbao 99» Restaurant mit offener Showküche werden asiatische und westliche Lieblingsgerichte zubereitet. Mit einem ausgezeichneten Steakhouse, einem kantonesischen und einem italienischen Restaurant ist für kulinarische Abwechslung gesorgt. In der Lobby finden sich drei weitere Angebote mit Snacks, Gebäck und Cocktails.
Zimmer
496 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, hell und modern, mit chinesischen Akzenten und ausgestattet mit allem Komfort. Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche. Die grossen Fensterfronten bieten eine herrliche Stadtsicht.
Classic (170): 45 m² grosse Zimmer in der sechsten bis zehnten Etage
Classic High Floor (120): Gleiche Grösse und Einrichtung, aber in den höheren Stockwerken 11 bis 15 gelegen, mit Blick auf die Stadt und die Hutong.
Classic (170): 45 m² grosse Zimmer in der sechsten bis zehnten Etage
Classic High Floor (120): Gleiche Grösse und Einrichtung, aber in den höheren Stockwerken 11 bis 15 gelegen, mit Blick auf die Stadt und die Hutong.
Preis auf Anfrage
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