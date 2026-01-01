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Regent Beijing

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Peking

Ein ausgezeichnetes Luxus­hotel an perfekter Lage mit schönen, hellen Zimmern und professionellem Service. Die Aussicht von den oberen Stockwerken wird Sie begeistern.

Beschreibung

Einleitung
Spektakuläres Hal­len­schwimm­bad, Jacuzzi, Sauna, modernes Fitnesscenter mit Aussicht auf die Stadt und exklusives Spa.
Lage
Ideal gelegen gleich neben der bekannten Fussgänger­zone Wangfujing, wo sich zahlreiche Restaurants und Läden befinden. Die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind zu Fuss er­reich­bar. Eine Station der U-Bahn Linie 5 befindet sich gleich beim Hotel. Die Fahr­zeit zum Flug­hafen beträgt ca. 50 Minuten.
Angebot
Im modernen «Jinbao 99» Restaurant mit offener Showküche werden asiatische und westliche Lieblingsgerichte zubereitet. Mit einem ausgezeichneten Steakhouse, einem kan­tonesischen und einem italienischen Res­­taurant ist für kulinarische Abwechslung gesorgt. In der Lobby finden sich drei weitere Angebote mit Snacks, Gebäck und Cocktails.
Zimmer
496 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, hell und modern, mit chinesischen Akzenten und ausgestattet mit allem Komfort. Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche. Die grossen Fens­ter­fronten bieten eine herrliche Stadt­sicht.
Classic (170): 45 m² grosse Zimmer in der sechsten bis zehnten Etage
Classic High Floor (120): Gleiche Grösse und Einrichtung, aber in den höheren Stockwerken 11 bis 15 gelegen, mit Blick auf die Stadt und die Hutong.
Preis auf Anfrage

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