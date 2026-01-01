Beschreibung

Einleitung Spektakuläres Hal­len­schwimm­bad, Jacuzzi, Sauna, modernes Fitnesscenter mit Aussicht auf die Stadt und exklusives Spa.

Lage Ideal gelegen gleich neben der bekannten Fussgänger­zone Wangfujing, wo sich zahlreiche Restaurants und Läden befinden. Die «Verbotene Stadt» und der Tiananmen Platz sind zu Fuss er­reich­bar. Eine Station der U-Bahn Linie 5 befindet sich gleich beim Hotel. Die Fahr­zeit zum Flug­hafen beträgt ca. 50 Minuten.

Angebot Im modernen «Jinbao 99» Restaurant mit offener Showküche werden asiatische und westliche Lieblingsgerichte zubereitet. Mit einem ausgezeichneten Steakhouse, einem kan­tonesischen und einem italienischen Res­­taurant ist für kulinarische Abwechslung gesorgt. In der Lobby finden sich drei weitere Angebote mit Snacks, Gebäck und Cocktails.