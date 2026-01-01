Beschreibung

Einleitung Zur Entspannung gibt es ein Fit­ness­­center, einen Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Massage­angebot sowie einen Tennis­platz im Freien.

Lage Der Tiananmen Platz, die «Verbotene Stadt» und der Himmelstempel liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Eine U-Bahnstation und zahlreiche Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 60–90 Minuten.

Angebot Vier Restaurants mit regio­nal-­­chinesischen, internationalen und asiatischen Menüs so­wie eine Bar in modernem Ambiente und Live-Musik und ein Coffee Shop laden zum kulinarischen Verweilen ein.