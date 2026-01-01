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Beijing Xinqiao

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Peking

Beschreibung

Einleitung
Zur Entspannung gibt es ein Fit­ness­­center, einen Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Massage­angebot sowie einen Tennis­platz im Freien.
Lage
Der Tiananmen Platz, die «Verbotene Stadt» und der Himmelstempel liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Eine U-Bahnstation und zahlreiche Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 60–90 Minuten.
Angebot
Vier Restaurants mit regio­nal-­­chinesischen, internationalen und asiatischen Menüs so­wie eine Bar in modernem Ambiente und Live-Musik und ein Coffee Shop laden zum kulinarischen Verweilen ein.
Zimmer
700 praktisch eingerichtete Zimmer mit Bad/Dusche oder Badewanne, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Superior Zimmer (204) sind 27 m² gross.
Preis auf Anfrage

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