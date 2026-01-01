Beijing Xinqiao
Peking
Beschreibung
Einleitung
Zur Entspannung gibt es ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Massageangebot sowie einen Tennisplatz im Freien.
Lage
Der Tiananmen Platz, die «Verbotene Stadt» und der Himmelstempel liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Eine U-Bahnstation und zahlreiche Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 60–90 Minuten.
Angebot
Vier Restaurants mit regional-chinesischen, internationalen und asiatischen Menüs sowie eine Bar in modernem Ambiente und Live-Musik und ein Coffee Shop laden zum kulinarischen Verweilen ein.
Zimmer
700 praktisch eingerichtete Zimmer mit Bad/Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Superior Zimmer (204) sind 27 m² gross.
Preis auf Anfrage
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