Im kolonial geprägten Stadt­­zentrum zwischen der 30. und 31. Strasse mitten im be­trieb­samen Leben Yangons mit den typischen Strassen­szenen. Ca. 1 Stunde Fahrzeit zum Flughafen.

Die 74 Zimmer mit ihren 5 m hohen Decken und moderner Farbpalette widerspiegeln ein Stück der Geschichte dieser Stadt. Da es sich um ein über hundertjähriges Haus handelt, sind nicht alle Zimmer exakt identisch. Zur Ausstattung gehören Holzböden, grosse Fenster, elegantes Mobiliar, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Espressomaschine und ein Safe.

Superior (51): 30-36 m² gross, Badezimmer mit Regendusche

Deluxe (18): 37-45 m² gross, Bad zusätzlich mit Badewanne

Junior Suite (4): 54 m², Bad mit Regendusche und Badewanne