Yangon Excelsior
Yangon
Beschreibung
Einleitung
Spa, Fitnessraum. Kein Swimmingpool.
Lage
Im kolonial geprägten Stadtzentrum zwischen der 30. und 31. Strasse mitten im betriebsamen Leben Yangons mit den typischen Strassenszenen. Ca. 1 Stunde Fahrzeit zum Flughafen.
Angebot
«The Newsroom» mit Sandwiches, Salaten, Pasta und Snacks, «The Steel Brothers Wine & Grill» mit Fleisch- und Fischmenüs und grosser Weinkarte.
Zimmer
Die 74 Zimmer mit ihren 5 m hohen Decken und moderner Farbpalette widerspiegeln ein Stück der Geschichte dieser Stadt. Da es sich um ein über hundertjähriges Haus handelt, sind nicht alle Zimmer exakt identisch. Zur Ausstattung gehören Holzböden, grosse Fenster, elegantes Mobiliar, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Espressomaschine und ein Safe.
Superior (51): 30-36 m² gross, Badezimmer mit Regendusche
Deluxe (18): 37-45 m² gross, Bad zusätzlich mit Badewanne
Junior Suite (4): 54 m², Bad mit Regendusche und Badewanne
Superior (51): 30-36 m² gross, Badezimmer mit Regendusche
Deluxe (18): 37-45 m² gross, Bad zusätzlich mit Badewanne
Junior Suite (4): 54 m², Bad mit Regendusche und Badewanne
Preis auf Anfrage
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