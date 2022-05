Ko Tao Hotels

Gäste finden auf Ko Tao eine atemberaubende Unterwasserwelt. Einst wurde die Insel überwiegend von Tauchern besucht, heute sind es viele Stammgäste, die die Trauminsel für sich entdeckt haben. Viele Badegäste begeben sich zum romantischen Fischerdorf Mae Haad und dem Mae Haad Strand. Ruhesuchende baden am Aow Leuk Beach, gelegen an der Ostseite der Insel. Gäste finden am fast zwei Kilometer langen Sairee Beach einen pulverfeinen Sandstrand, aber auch hervorragende Restaurants und Hotels. Taucher und Schnorchler entdecken auf Ko Tao inmitten zahlreicher Korallenriffe eine atemberaubende Artenvielfalt. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre individuelle Reise zusammenstellen.