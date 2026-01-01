Ein Freizeitparadies der Extraklasse, genau das beschreibt die Insel Sentosa Island, die Sie vom Hafen von Singapur sogar mit der Seilbahn erreichen, am besten! Künstliche Badestrände, die sehr gut gelungen sind und ansprechende Resorts machen Sentosa Island zu einem Reiseziel, an dem Sie vom Trubel Singapurs nichts mitbekommen werden. Freuen Sie sich während eines Aufenthaltes auf Sentosa Island über herrliche Attraktionen wie ein Aquarium und einen Schmetterlingspark. Sehr beeindruckend ist auch das im Fort Siloso untergebrachte Museum. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diesen herrlichen Ort kennenzulernen!