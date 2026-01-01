Singapore Reisen vom Spezialisten
Den beeindruckenden Stadtstaat hautnah erleben
Raffles Singapore
ab CHF 570.– / pro Person
Singapur
Schöne, gepflegte Poolanlage, herrlicher Garten mit Springbrunnen und Sitzgelegenheiten. Fitnesscenter und Spa....
The Fullerton Bay
ab CHF 323.– / pro Person
Singapur
Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit Whirlpool. Geniessen Sie die spektakuläre...
COMO Metropolitan Singapore
Preis auf Anfrage
Singapur
In der Wellness-Oase «COMO Shambhala» erleben Sie auf 9'000 m² Ruhe und Entspannung für Körper und Geist. Ein...
Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay
ab CHF 135.– / pro Person
Singapur
Sehr grosszügiger Swimmingpool mit Whirlpool und Wasserrutschbahn, 24 Stunden Fitnesscenter und...
Jen Orchardgateway
ab CHF 144.– / pro Person
Singapur
Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit gemütlichen Liegen und spektakulärer Sicht über die...
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