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    Singapore City, Singapur  

Singapore Reisen vom Spezialisten

Den beeindruckenden Stadtstaat hautnah erleben

Singapur zählt ohne Zweifel zu den faszinierendsten Metropolen Asiens, wenn nicht sogar der Welt. Fernreisende nutzen den Stadtstaat oft als Zwischenstopp auf ihrem Flug nach Australien oder Neuseeland. Allerdings lohnt es sich, länger zu bleiben, denn die Stadt hat vieles zu bieten. In Singapore City finden Sie mit der Orchard Road eine faszinierende Einkaufsmeile. Probieren Sie im berühmten Raffles Hotel den Singapur Sling oder begeben Sie sich auf geschichtsträchtige Wege im Kolonialviertel.

Besuchen Sie das grösste Riesenrad der Welt, geniessen Sie das bunte Chinatown oder tauchen Sie in Little India in die exotische Welt von Gewürzen und Garküchen ein. Ihre Spezialisten stellen Ihnen Ihren Aufenthalt in Singapur individuell nach Ihren Wünschen zusammen. Vielleicht nicht nur eine Durchreise, sondern ein längerer Aufenthalt? Wir machen es Ihnen möglich!

Raffles SingaporeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 570.– / pro Person
Singapur
Schöne, gepflegte Poolanlage, herrlicher Garten mit Springbrunnen und Sitzgelegenheiten. Fitnesscenter und Spa....
The Fullerton BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 323.– / pro Person
Singapur
Auf der Dach­te­r­rasse befindet sich der herrliche Swim­ming­pool mit Whirlpool. Geniessen Sie die spektakuläre...
COMO Metropolitan SingaporeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Singapur
In der Wellness-Oase «COMO Shambhala» erleben Sie auf 9'000 m² Ruhe und Entspannung für Körper und Geist. Ein...
Paradox Singapore Merchant Court at Clarke QuayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 135.– / pro Person
Singapur
Sehr grosszügiger Swi­­m­­­­­­­m­­­­ing­­­­pool mit Whirlpool und Was­ser­­­rutsch­bahn, 24 Stunden Fitnesscenter und...
Jen OrchardgatewayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 144.– / pro Person
Singapur
Auf der Dachterrasse befindet sich der herrliche Swimmingpool mit gemütlichen Liegen und spektakulärer Sicht über die...

Attraktionen Singapur

Entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des beeindruckenden Stadtstaates

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