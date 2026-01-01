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    Bintan, Singapur  

Bintan Reisen vom Spezialisten

Glühwürmchen und Mangrovenwälder

Zwischen Singapur und dem Norden der Insel Bintan verkehren in regelmässigen Abständen Fähren. Es handelt sich um die grösste der Riau-Insel in Indonesien. Weniger als eine Stunde dauert es, bis Sie die paradiesische Insel erreichen. Die malerischen Strände sind frei zugänglich und dennoch werden Sie hier auf keine Touristenmassen treffen – menschenleere Traumstrände warten hingegen auf Sie. Der Fluss Sebung ist ein beliebtes Ausflugsziel und auch die Mangrovenwälder werden Sie begeistern.

Nahe dem Regenwald erleben Sie ein einzigartiges Naturschauspiel: Die Heimat der sehr seltenen Silver Leaf Monkeys lockt Touristen an. Ebenfalls sehr beeindruckend sind die zahlreichen Glühwürmchen, die Sie bei einer nächtlichen Ausfahrt erblicken werden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Ferienangeboten.

The Residence BintanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 62.– / pro Person
Bintan
Schöner Infinity-Pool mit Blick aufs Meer sowie Kinderpool. Spa im Grünen mit Wellnesspro­grammen und Dampfbad....
The SanchayaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 261.– / pro Person
Bintan
Grosser 50 m langer Infinity-Swim­mingpool, weiterer Pool beim Lawan Village, 24-Stunden Fitnesscenter, Yoga...
Banyan Tree BintanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 209.– / pro Person
Bintan
Zwei Swim­ming­pools, Wassersport, Tennis, Golf, Fahr­rad­verleih. Entspannung für alle Sinne im schönen Spa....
Homm Laguna BintanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 73.– / pro Person
Bintan
Grosse Poolanlage mit Kinder­becken in der Gartenanlage. Sehr umfangreiches Sport­an­gebot mit Wasser­sport, Tennis,...

Attraktionen Singapur

Entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des beeindruckenden Stadtstaates

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