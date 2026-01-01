Die Bawah Islands liegen im Anambas-Archipel zwischen Singapur und Borneo – eine Gruppe kleiner, üppig bewachsener Inseln inmitten türkisfarbener Lagunen und intakter Korallenriffe. Kaum ein anderes Reiseziel der Region vermittelt so eindrücklich das Gefühl, ein noch unentdecktes Paradies zu betreten.

Erreichbar sind die Inseln über Singapur; die Anreise in Etappen – zuletzt in der Regel per Wasserflugzeug – ist bereits Teil des Erlebnisses und unterstreicht die Abgeschiedenheit dieses Rückzugsorts. Vor Ort erwarten Sie weisse Strände, glasklares Wasser und dichter Dschungel: ideale Voraussetzungen zum Schnorcheln, Kajakfahren, Wandern oder schlicht zum Entspannen fernab jeder Hektik.

Die Bawah Islands eignen sich für Paare und Honeymooner ebenso wie für Naturliebhaber, die Nachhaltigkeit und Exklusivität verbinden möchten – etwa als krönender Abschluss einer Städtereise nach Singapur oder einer Asien-Rundreise.

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm; kurze Schauer sorgen immer wieder für sattes Grün. Unsere Asien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und planen Ihre Reise zu den Bawah Islands bis ins Detail.