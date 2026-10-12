Sandoway Resort
Ngapali
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Spa, Windsurfen, Veloverleih, Bibliothek, Kino, Souvenirladen. Gegen Gebühr Boots-, Angel-, Schnorchel- und Landausflüge sowie Golf (9-Loch Golfplatz in der Nähe).
Lage
Am südlichen Ende des Ngapali Strandes. 20 Minuten Fahrzeit zum Flughafen Thandwe.
Angebot
Im Restaurant mit Openair-Terrasse zum Strand werden feine Gerichte aus fangfrischem Fisch, Hummer und Garnelen sowie mediterrane und italienische Menüs serviert. Einige lokale Restaurants, welche mehrheitlich Seafood Gerichte anbieten, liegen in der Nähe.
Zimmer
Die 55 kreativ, mit natürlichen Materialien gestalteten Zimmer verfügen über eine Veranda, ein grosses Badezimmer mit Dusche, ein separates Wohnzimmer im Erdgeschoss sowie ein Schlafzimmer mit Moskitonetz im oberen Stock. Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang und Minibar (kein Fernseher).
Der obere Stock (Wendeltreppe) ist mit einer Fensterfront versehen. Die Seaview Villen liegen in der zweiten Reihe hinter den Beachfront Villen, das Meer ist, stellenweise etwas verdeckt, zwischen den Beachfront Villen hindurch sichtbar.
Die 55 kreativ, mit natürlichen Materialien gestalteten Zimmer verfügen über eine Veranda, ein grosses Badezimmer mit Dusche, ein separates Wohnzimmer im Erdgeschoss sowie ein Schlafzimmer mit Moskitonetz im oberen Stock. Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang und Minibar (kein Fernseher).
Deluxe (25): Reihenbungalows im hinteren Teil mit Sicht in die tropische Gartenanlage, 75 m² gross und etwas ringhörig.
Village Cottage (10): 80 m² grosse Bungalows im mittleren Teil des Gartens, zum Teil ein wenig Meersicht vom Schlafzimmer aus.
Beachfront Cottage (5): 80 m² gross, an vorderster Front unmittelbar beim Strand gelegen mit herrlicher Meersicht.
Sandoway Seaview Villa (8): 120 m² grosse Villen mit asiatischem Flair, Badezimmer mit Marmorbadewanne.
Der obere Stock (Wendeltreppe) ist mit einer Fensterfront versehen. Die Seaview Villen liegen in der zweiten Reihe hinter den Beachfront Villen, das Meer ist, stellenweise etwas verdeckt, zwischen den Beachfront Villen hindurch sichtbar.
Sandoway Beachfront Villa (11): Gleiche Innenausstattung wie die Seaview Villa, mit herrlicher, direkter Strandlage.
Preis auf Anfrage
Loading map...