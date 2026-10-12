Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Sandoway Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Ngapali

Ein Bijou von einem Resort mit originellem und kreativem Design und Ausstattung. Der Gast spürt, wie viel Enthusiasmus und Freude in Planung und Verwirklichung dieser charmanten Anlage investiert wurden.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Spa, Windsurfen, Velo­­verleih, Bibliothek, Kino, Souvenirladen. Gegen Gebühr Boots-, Angel-, Schnor­chel- und Land­aus­flüge so­wie Golf (9-Loch Golfplatz in der Nähe).
Lage
Am südlichen Ende des Ngapali Strandes. 20 Minuten Fahrzeit zum Flughafen Thandwe.
Angebot
Im Restaurant mit Open­air-Terrasse zum Strand werden feine Gerichte aus fangfrischem Fisch, Hummer und Garnelen sowie mediterrane und italienische Menüs serviert. Einige lokale Res­taurants, welche mehrheitlich Seafood Gerichte anbieten, liegen in der Nähe.
Zimmer

Die 55 kreativ, mit natürlichen Mate­rialien gestalteten Zimmer verfügen über eine Veranda, ein grosses Badezimmer mit Dusche, ein separates Wohn­zimmer im Erdgeschoss sowie ein Schlaf­zimmer mit Moskito­­netz im oberen Stock. Klima­­anlage, Ventilator, Telefon, gratis Inter­net­­zugang und Minibar (kein Fernseher).
Deluxe (25): Reihenbungalows im hinteren Teil mit Sicht in die tropische Gartenanlage, 75 m² gross und etwas ringhörig.
Village Cottage (10): 80 m² grosse Bungalows im mittleren Teil des Gartens, zum Teil ein wenig Meersicht vom Schlaf­zimmer aus.
Beachfront Cottage (5): 80 m² gross, an vorderster Front un­­mittel­bar beim Strand gelegen mit herrlicher Meersicht.
Sandoway Seaview Villa (8): 120 m² grosse Villen mit asiatischem Flair, Bade­zim­­mer mit Marmor­ba­de­wanne.

Der obere Stock (Wendeltreppe) ist mit einer Fensterfront versehen. Die Seaview Villen liegen in der zweiten Reihe hinter den Beach­front Villen, das Meer ist, stellenweise etwas verdeckt, zwischen den Beach­front Villen hindurch sichtbar.
Sandoway Beachfront Villa (11): Gleiche Innenausstattung wie die Seaview Villa, mit herrlicher, direkter Strandlage.

Preis auf Anfrage

Loading map...

Sandoway Resort in Ngapali: Beach
Sandoway Resort in Ngapali: Beachfront Cottage

Ähnliche Reisen